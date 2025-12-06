Којић: Немогућ европски пут на којем би биле укинуте надлежности Српској

Извор:
СРНА
06.12.2025
20:57
Европски пут који би значио укидање надлежности Републици Српској је немогућ, поготово са Кристијаном Шмитом и Бошњацима којима је преокупација да све српско нестане, рекао је Срни посланик СНСД-а у Представничком дому Парламентарне скупштине БиХ Милорад Којић.
Којић је рекао да је кључно питање за шефа Делегације ЕУ у БиХ Луиђија Сореку када говори о "Дану Д" кад аће БиХ престати бити протекторат.
"Анализирајте тај појам", поручио је Којићу шефу Делегације ЕУ у БиХ.
Он је нагласио да су унутрашњи договор и дијалог једино што треба да буде основа свих напредака у БиХ, али договор легитимно изабраних представника и процедуре усвајања прописа у Парламенту, а не наметање и притисци.
Према његовим ријечима, највише европских закона у Парламентарној скупштини БиХ су испоставили министри из СНСД-а, а они из ФБиХ само декларативно исказују европски пут, јер је за њих европски пут само укидање надлежности Републици Српској.
"Такав европски пут је немогућ, поготово са Шмитом и Бошњацима којима је највећа преокупација да нестане све српско", нагласио је Којић.
Подсјетио је да је Шмит туристичким доласком без легитимитета у потпуности нарушио и почео да уништава уставноправно уређење дејтонске БиХ са акцентом рушења уставног поретка Републике Српске и покушајем уклањања народне воље исказане на изборима 2022. године када је Милорад Додик изабран за предсједника.
Шеф Делегације ЕУ у БиХ Луиђи Сорека истакао је у колумни без реформских корака БиХ неће добити средства у износу од 976,6 милиона евра издвојених у оквиру Плана раста.
