Logo
Large banner

Zašto su veze iz srednje škole najsrećnije veze?

Izvor:

Superžena

06.12.2025

10:25

Komentari:

0
Зашто су везе из средње школе најсрећније везе?
Foto: Unsplash

Srednjoškolske ljubavi koje čekaju najkasnije do 25. godine da se vjenčaju imaju puno veću stopu uspjeha na 10-godišnjem nivou od 78%.

Navedena statistika prati prirodni zakon da je do sredine dvadesetih mozak potpuno sazrio u prepoznatljiv mozak odrasle osobe. Iako ovakve ljubavne veze nisu savršenije od drugih, one su pune istorije i predanosti, pa i razvoja koje mogu da razumiju samo osobe koje su se zaljubile u tinejdžerskim godinama.

Аутомобил

Auto-moto

Veliki proizvođač automobila razvija dvotaktni motor?

Znate šta znači svaki izraz lica

Ponekad vi ili vaš partner možete odlično da prepoznate šta vaši izrazi lica govore. Možda se njegove nozdrve šire kada je uznemiren, ili on može da prepozna vaš izraz "dosta mi je, vodi me kući" kada ste u nekom izlasku. Nisu potrebne riječi da biste jedno drugome prenijeli unutrašnje misli.

Imate zajedničku istoriju

Imate snažnu povezanost putem zajedničkih uspomena. Sjećate se svih trenutaka koje ste proveli kao tinejdžeri. Možda nekome ti detalji djeluju beznačajno, ali za vas dvoje su to uspomene koje izazivaju smijeh i radost. Ne morate jedno drugome da opisujete vaša prošla iskustva, jer ste ih zajedno doživjeli.

Теретана

Svijet

Teretana povezana sa 14 slučajeva legionarske bolesti

Zajedno donosite sve važne odluke

Kada ste tek počeli da izlazite u srednjoj školi, najveća odluka koju ste morali da donesete bila je gdje ćete provesti petak uveče. Kako su godine prolazile i skupljali ste životna iskustva, zajedno ste se suočavali s velikim odlukama poput braka, trudnoće, porodice ili nekih velikih problema. Iako se možda sukobite u donošenju nekih odluka, zajedno ste naučili šta vam odgovara, a šta ne. Vas dvoje znate da s posljedicama vaših odluka nikada nećete morati da se suočite sami.

Zajedno ste učili o seksu

Seks kada ste bili tinejdžeri je bio zabavan, ali ste znali da naiđete i na neke zamke. Kako je vaš odnos rastao i ljubav jedno prema drugom bila sve jača, tako je rasla i vaša sposobnost u krevetu. Zajedno ste istraživali senzualnost i šta svakome od vas znači biti romantičan te tako izgradili vaš odnos i otkrili šta funkcioniše, a šta ne.

Gledali ste jedno drugo kako rastete i mijenjate se

Kada ste se upoznali, bili ste potpuno drugačiji ljudi. Bili ste mladi i imali ste malo životnog iskustva, ali upravo kroz njih mijenjali su se vaši umovi i vaše razumijevanje života generalno. Imali ste privilegiju da gledate jedno drugo kako postajete mudrije i svjesnije odrasle osobe.

Грчка-поплаве-06122025

Svijet

Kataklizma u Grčkoj: Ko ostane u ovom selu, rizikuje život

Zajedno ste duže nego što ste živjeli s roditeljima

Shvatili ste da ste duže u vezi nego što ste živeli s roditeljima i to vam daje neki osjećaj nepobjedivosti. Zajedno ste rasli i dijelili prva iskustva, zbog čega osjećate sigurnost i samopouzdanje da uvijek imate jedno drugo, što učvršćuje vašu vezu.

Jedno drugom detektujete gluposti

Znate kada neko od vas laže ili kada izgubi sebe. Budući da ste zajedno prošli kroz sve, lako uočavate gluposti i pomažete jedno drugom da se vratite u stvarnost.

Dokazali ste da vaše porodice nisu bile u pravu

Možda vaši roditelji nisu polagali velike nade u vašu vezu, ali ipak su se s vremenom uvjerili da je vaša ljubav iskrena. Zbog toga je vaša veza njima postala mjerilo kojem srećni parovi treba da teže.

Запалио се авион-06122025

Svijet

Avion planuo na aerodromu, hitno evakuisano 180 putnika

Podrška ste jedno drugom u teškim i srećnim trenucima

Zajedno ste prolazili kroz neke od najtežih trenutaka u životu i na trenutke gotovo izgubili iz vida šta značite jedno drugome. Možda ste čak bili i blizu raskida, ali ste pronašli snagu u svojoj prošlosti i ljubavi kako bi ponovno izgradili vaš odnos. Imali ste i sreću da budete jedno uz drugoga i u najboljim vremenima, a sve je to dokazalo da možete sve da preživite.

Podijeli:

Tag:

ljubavne veze

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Потенцијал за нова истраживања: Жабе развиле механизме за блокирање отрова

Nauka i tehnologija

Potencijal za nova istraživanja: Žabe razvile mehanizme za blokiranje otrova

2 h

0
Завјесе радијатор дневни боравак

Savjeti

Video koji je mnoge ostavio u šoku: Najjeftinijim oblikom izolacije ugrijala kuću na -26

2 h

0
Идеално вријеме да провјерите фарове: Стручњаци откривају трик

Auto-moto

Idealno vrijeme da provjerite farove: Stručnjaci otkrivaju trik

2 h

0
Аутобус ударио у камион, седморо људи погинуло

Svijet

Autobus udario u kamion, sedmoro ljudi poginulo

3 h

0

Više iz rubrike

Мушкарац који има ових 5 особина најбољи је љубавник

Ljubav i seks

Muškarac koji ima ovih 5 osobina najbolji je ljubavnik

15 h

0
Да ли је Facebook дејтинг стварно успјешан?

Ljubav i seks

Da li je Facebook dejting stvarno uspješan?

18 h

0
Приватни детектив открио једноставан трик да откријете партнера у превари

Ljubav i seks

Privatni detektiv otkrio jednostavan trik da otkrijete partnera u prevari

1 d

0
Највише веза се заврши уочи празника: Ево због чега је тако

Ljubav i seks

Najviše veza se završi uoči praznika: Evo zbog čega je tako

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

30

Budimpešta blokirala izdavanje evroobveznica za naoružavanje Kijeva

12

27

Najnoviji jezivi detalji zločina u Čačku: Majci i ocu prerezao vrat, sebe izbo u grudi

12

19

Iz opštinsih zgrada na KiM nestali vrijedni predmeti, ikone oštećene

12

17

Broj žrtava poplava u Indoneziji premašio 900

12

15

Novi zakon omogućava instaliranje špijunskog softvera u kućama

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner