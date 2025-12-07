Pjevačica progovorila o kolegama: ''Niko mi nije toliko bitan na estradi''

Pjevačica Marina Visković ističe da je u prethodnom periodu dosta radila, te da je sada zrela za odmor, a odmaraće i za doček Nove godine, te je pričala o svojim planovima.

Dotakla se novog dečka, ali i koleginica koje je ogovaraju.

Pitali su je mediji na samom početku da li je nekada dolazilo do prekida saradnje tokom njene karijere.

"Imala sam neke situacije kada je dolazilo do razlaza sa nekim ljudima koji nisu korektni, ali idemo dalje. Generalno nisam neka svađalica. Mnogo je važno da pričate istim jezikom", smatra ona.

Daljina im ne može ništa

Marina već neko vrijeme uživa u ljubavi, a sada je progovorila o vezi na daljinu.

"Trenutno smo razdvojeni. Super funkcionišemo. Mislim da je ovo moja najdublja povezanost koja ni nema veze sa daljinom", ističe ona.

Na pitanje da li je nekada imala sukob sa nekom koleginicom, odgovorila je:

"Ma stvarno me to ne dotiče da li će koleginica da me ogovara. Ja sam definitivno kao neko koga ne zanima ništa i ne bavim se tuđim životima i ne komentarišem. Možda nekad komentarišem nešto zanimljivo i to može biti šala, prozivka, ali nikad ništa loše… Šalim se uvijek i na svoj račun. Prvo, niko mi nije toliko bitan na estradi da bi me moglo povrijediti i da se svađam sa nekim. Za mene je to degutantno", naglasila je Viskovićeva.

Ne želi da radi Novu godinu

Kako kaže, ove godine će uživati za doček sa najmilijima dok je prethodnih godina uvijek radila.

"Tu će biti svi moji najdraži ljudi, moje najbolje drugarice, partner i baš sam srećna zbog tog dočeka. Ne nastupam, željela sam ove godine da uživam i odmaram". dodala je ona, prenosi Blic.