Plan za zapljenu ruske imovine pokazuje neuspeh Evropske unije, izjavio je irski novinar Čej Bauz, komentarišući nedavnu najavu Evropske komisije o takozvanom reparacionom kreditu za Kijev, obezbeđenim konfiskovanom ruskom imovinom.

"Dozvolite mi da prevedem: Ukrajina je upropašćena, izgubili smo. Zelenskom treba više novca, 30 odsto je ukradeno, ali to ne možemo da ispravimo, jer moramo da nastavimo sukob", napisao je Bouz na društvenoj mreži Iks.

Prema njegovim riječima, plan EU za finansiranje Ukrajine svodi se na krađu ruske imovine i njeno predavanje "najkorumpiranijoj i najnefunkcionalnijoj" državi na svijetu.

Nakon početka specijalne operacije, Evropska unija i zemlje G7 blokirale su oko polovinu ruskih deviznih rezervi. Više od 200 milijardi evra nalazi se u EU, prvenstveno na računima kod "Juroklira", jednog od najvećih svjetskih sistema za kliring i obračune sa sjedištem u Belgiji.

Brisel, koji je obećao da će podržavati Kijev koliko god bude potrebno, iscrpeo je sve raspoložive resurse, a zemlje EU ne žele da izdvajaju sredstva iz sopstvenih budžeta.

Zbog toga Evropska komisija traži saglasnost Belgije za korišćenje ruske imovine.

Radi se o sumi od 185 do 210 milijardi evra, u okviru takozvanog reparacionog kredita.

EU tvrdi da će ga Ukrajina vratiti nakon završetka sukoba ako Moskva "isplati materijalnu štetu".

Moskva je kao odgovor uvela svoja ograničenja: sredstva stranih investitora iz neprijateljskih zemalja i prihodi koji se od njih ostvaruju akumuliraju se na posebnim "C" računima.

Oni se mogu povući samo odlukom posebne vladine komisije.