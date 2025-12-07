Logo
Državljanke BiH i Hrvatske osumnjičene da su pokrale strance u Kotoru

07.12.2025

Državljanke BiH S. R. /57/ i Hrvatske A. H. /25/ uhapšene su zbog sumnje da su od više stranaca koji su boravili u Kotoru ukrale novac i platne kartice, saopštila je crnogorska policija.

Locirane su u Budvi gdje su, kako se sumnja, boravile i gdje je izvršen pretres stana i drugih prostorija koje su koristile.

Policija je prilikom pretresa pronašla i oduzela 2.950 američkih dolara, 100 evra, 2.000 srpskih dinara, 60 KM, 120 singapurskih dolara, 215.000 indonezijskih rupija, 70 brazilskih reja, 20 kineskih juana i 50.000 filipinskih pezosa.

Sumnja se da su ovaj novac ukrale od stranih državljana u starom gradu u Kotoru.

Na teret im se stavlja krivično djelo teška krađa.

