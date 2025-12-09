Logo
Peskov: Izjave Merca da Putin planira napad na Evropu - potpuna glupost

Izvor:

Sputnjik

09.12.2025

11:29

Komentari:

Foto: Tanjug/AP

Tvrdnje njemačkog kancelara Fridriha Merca da se Rusija sprema da napadne NATO, navodno sadržane u određenim državnim doktrinama, predstavljaju potpunu glupost, izjavio je portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

„Što se tiče pripreme napada na NATO, to je potpuna glupost. Ponovo, pozivam sve da čuju izvor - našeg predsjednika Vladimira Putina“, poručio je Peskov, komentarišući Mercove izjave.

Mercove izjave o „obnavljanju SSSR-a“ i „napadu na Evropu“ su netačne, naglasio je Peskov.

„Putin ne želi da obnovi SSSR, to je nemoguće, i on je to rekao“, zaključio je portparol, piše Sputnjik.

