Logo

Slovenija pokreće postupak za povrat PDV-a prevoznicima iz BiH

Izvor:

SRNA

22.11.2025

11:56

Komentari:

0
Словенија покреће поступак за поврат ПДВ-а превозницима из БиХ
Foto: Unsplash

Ministarstvo finansija Republike Slovenije odgovorilo je ministru finansija i trezora BiH, Srđanu Amidžiću, povodom njegove inicijative za uspostavljanje recipročnosti u povratu PDV-a prevoznicima iz BiH.

U zvaničnom dopisu, koji je stigao na adresu ministra Amidžića, Slovenija potvrđuje da će pokrenuti postupak utvrđivanja da li su ispunjeni uslovi recipročnosti. Nakon zvanične potvrde, prevoznici iz BiH će uskoro moći ostvariti pravo na povrat PDV-a u Sloveniji.

"Republika Slovenija će diplomatskim putem obavijestiti Ministarstvo finansija i trezora BiH da potvrđuje ispunjenje uslova recipročnosti i utvrdiće datum od kojeg će se recipročnost primjenjivati. Od tog datuma, poreski obveznici, registrovani u BiH, imaće pravo da traže povrat PDV-a plaćenog u Sloveniji", navodi se u dopisu Ministarstva finansija Republike Slovenije upućenom ministru Amidžiću.

Ovo predstavlja ključan korak u zaštiti prava BiH prevoznika i otvara put za ostvarivanje ravnopravnog tretmana u povratu PDV-a u državama EU.

Дом пензионера Тузла

Hronika

Preminula još jedna žrtva požara u Tuzli

Inicijativa ministra Amidžića uslijedila je nakon što nadležni iz Federacije BiH - ministar komunikacija i transporta Edin Forto i ministar inostranih poslova Elmedin Konaković - nisu preduzeli neophodne korake za zaštitu interesa prevoznika.

Očekuje se da će slične odgovore uskoro pružiti i druge zemlje kojima je ministar Amidžić uputio dopise - Grčka, Španija, Mađarska, Italija i Poljska - kako bi prevoznici imali jednake mogućnosti za povrat PDV-a u zemljama EU.

Ministarstvo finansija i trezora BiH nastavlja aktivan dijalog sa zemljama EU kako bi zaštitilo prava i interese prevoznika i obezbijedilo ravnopravan tretman u međunarodnim finansijskim transakcijama.

Podijeli:

Tagovi:

Slovenija

PDV

Srđan Amidžić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Преминула још једна жртва пожара у Тузли

Hronika

Preminula još jedna žrtva požara u Tuzli

3 h

0
Полиција одузела трептаче од возача из Новог Града

Hronika

Policija oduzela treptače od vozača iz Novog Grada

3 h

0
Дјечака Владимира (2) убила медуза

Svijet

Dječaka Vladimira (2) ubila meduza

3 h

0
Снијег паралисао саобраћај: Удес у Бањалуци

Hronika

Snijeg paralisao saobraćaj: Udes u Banjaluci

4 h

1

Više iz rubrike

Кришто: Европска комисија усвојила Реформску агенду за БиХ

BiH

Krišto: Evropska komisija usvojila Reformsku agendu za BiH

19 h

0
Стабилна и договором уређена БиХ - једини пут да земља крене напријед

BiH

Stabilna i dogovorom uređena BiH - jedini put da zemlja krene naprijed

20 h

0
Сарајеву битнији избори у Српској него расправа о ''нелегалним радњама Никшића''

BiH

Sarajevu bitniji izbori u Srpskoj nego rasprava o ''nelegalnim radnjama Nikšića''

22 h

1
Шолаја: Позиви из ФБиХ наставак сарадње на трасирању пута политици ка Сарајеву

BiH

Šolaja: Pozivi iz FBiH nastavak saradnje na trasiranju puta politici ka Sarajevu

22 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

27

Olujna bura rušila stabla u Rijeci, povrijeđena Italijanka

15

25

Relja Popović podigao Seku Aleksić

15

23

MUP Srpske izdao dvije naredbe i obavještenje za građane

15

17

Ubijen vođa navijača Partizana: Ove godine već dva puta izbjegao smrt

15

16

Bjelica: Snijeg neprestano pada, ali se održava prohodnost puteva

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner