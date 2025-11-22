Slovenija pokreće postupak za povrat PDV-a prevoznicima iz BiH

Ministarstvo finansija Republike Slovenije odgovorilo je ministru finansija i trezora BiH, Srđanu Amidžiću, povodom njegove inicijative za uspostavljanje recipročnosti u povratu PDV-a prevoznicima iz BiH.

U zvaničnom dopisu, koji je stigao na adresu ministra Amidžića, Slovenija potvrđuje da će pokrenuti postupak utvrđivanja da li su ispunjeni uslovi recipročnosti. Nakon zvanične potvrde, prevoznici iz BiH će uskoro moći ostvariti pravo na povrat PDV-a u Sloveniji.

"Republika Slovenija će diplomatskim putem obavijestiti Ministarstvo finansija i trezora BiH da potvrđuje ispunjenje uslova recipročnosti i utvrdiće datum od kojeg će se recipročnost primjenjivati. Od tog datuma, poreski obveznici, registrovani u BiH, imaće pravo da traže povrat PDV-a plaćenog u Sloveniji", navodi se u dopisu Ministarstva finansija Republike Slovenije upućenom ministru Amidžiću.

Ovo predstavlja ključan korak u zaštiti prava BiH prevoznika i otvara put za ostvarivanje ravnopravnog tretmana u povratu PDV-a u državama EU.

Inicijativa ministra Amidžića uslijedila je nakon što nadležni iz Federacije BiH - ministar komunikacija i transporta Edin Forto i ministar inostranih poslova Elmedin Konaković - nisu preduzeli neophodne korake za zaštitu interesa prevoznika.

Očekuje se da će slične odgovore uskoro pružiti i druge zemlje kojima je ministar Amidžić uputio dopise - Grčka, Španija, Mađarska, Italija i Poljska - kako bi prevoznici imali jednake mogućnosti za povrat PDV-a u zemljama EU.

Ministarstvo finansija i trezora BiH nastavlja aktivan dijalog sa zemljama EU kako bi zaštitilo prava i interese prevoznika i obezbijedilo ravnopravan tretman u međunarodnim finansijskim transakcijama.