Počinje vaterpolo spektakl: Svjetske velesile u Trebinju na pripremnom turniru

Trebinje je centar vaterpolo svijeta. Predvođene Srbijom reprezentacije Mađarske, Italije, Španije, Grčke i Francuske tokom naredna tri dana odmjeriće snage na pripremnom turniru koji je posljednja provjera pred početak Evropskog šampionata u Beogradu.
U taboru „delfina“ vlada dobro raspoloženje, a riješeni su da u predstojećim mečevima izbruse formu za pohod na titulu šampiona Starog kontinenta.
Domaćini prezadovoljni što imaju priliku da ugoste vaterpolo velesile. Gradonačelnik Mirko Ćurić kaže da Trebinjce očekuje pravi sportski spektakl.
Prvog dana trebinjskog turnira na programu su četiri utakmice. Program sutra od 10 časova otvaraju Španija i Italija, potom će od 12 i 15 u bazen Grčka i Francuska. Mađarska i Grčka sastaju se od 18 i 15, a poslastica je u 20 i 30 kada će snage odmjeriti Srbija i Italija.
