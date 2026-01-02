Logo
Large banner

Počinje vaterpolo spektakl: Svjetske velesile u Trebinju na pripremnom turniru

Izvor:

ATV

02.01.2026

20:21

Komentari:

0
Почиње ватерполо спектакл: Свјетске велесиле у Требињу на припремном турниру
Foto: ATV

Trebinje je centar vaterpolo svijeta. Predvođene Srbijom reprezentacije Mađarske, Italije, Španije, Grčke i Francuske tokom naredna tri dana odmjeriće snage na pripremnom turniru koji je posljednja provjera pred početak Evropskog šampionata u Beogradu.

U taboru „delfina“ vlada dobro raspoloženje, a riješeni su da u predstojećim mečevima izbruse formu za pohod na titulu šampiona Starog kontinenta.

Domaćini prezadovoljni što imaju priliku da ugoste vaterpolo velesile. Gradonačelnik Mirko Ćurić kaže da Trebinjce očekuje pravi sportski spektakl.

Prvog dana trebinjskog turnira na programu su četiri utakmice. Program sutra od 10 časova otvaraju Španija i Italija, potom će od 12 i 15 u bazen Grčka i Francuska. Mađarska i Grčka sastaju se od 18 i 15, a poslastica je u 20 i 30 kada će snage odmjeriti Srbija i Italija.

Podijeli:

Tag:

vaterpolo

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Руси неће представљати своју земљу на зимским Oлимпијским играма

Ostali sportovi

Rusi neće predstavljati svoju zemlju na zimskim Olimpijskim igrama

10 h

0
Џошуа пуштен из болнице на кућно лијечење

Ostali sportovi

Džošua pušten iz bolnice na kućno liječenje

13 h

0
Шок за свијет бокса: Џошуа је можда завршио каријеру након несреће

Ostali sportovi

Šok za svijet boksa: Džošua je možda završio karijeru nakon nesreće

2 d

0
Џудо клуб ''Бањалука'' најбољи у земљи: Поново се диче титулом екипног шампиона Српске

Ostali sportovi

Džudo klub ''Banjaluka'' najbolji u zemlji: Ponovo se diče titulom ekipnog šampiona Srpske

3 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

03

Čudo: Mladić zarobljen u baru smrti, sjeo je i pomolio se sa krstom u ruci - vatra ga je zaobišla

22

00

Bogatstvo ruskih preduzetnika poraslo za 18 milijardi dolara

21

50

Studija pokazala: U Njemačkoj najviše novca zarađuju indijski radnici

21

47

Flik otkrio: Barselona se pojačava u odbrani

21

42

Za rubriku vjerovali ili ne: Dvostruki ubica dobio odštetu od 8.600 evra zbog kršenja ljudskih prava

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner