U Srpskoj osam osoba pozitivno na HIV

Izvor:
SRNA
01.12.2025
12:37
Komentari:0
U Republici Srpskoj ove godine registrovano je šest osoba pozitivnih na HIV i dvije žene oboljele od AIDS-a koje su već rađale, rekla je načelnik Službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Srpske Nina Rodić Vukmir.
Ona je istakla da je u Srpskoj u ovoj godini u odnosu na prošlu manji broj osoba sa HIV/AIDS-oma, kada ih je bilo 16.
"Riječ je o osobama od 30 do 49 godina koje imaju seksualne odnose sa osobama istog ili oba pola", rekla je Vukmirova danas novinarima u Banjaluci, povodom obilježavanja 1. decembra – Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a.
Vukmirova je navela da je nakon epidemije kovida 19 došlo do porasta obolijevanja od polnih bolesti sifilisa i AIDS-a, a najviše zbog nedostupnosti zdravstvene zaštite kada je pandemija bila u jeku.
Ona je rekla da je od početka registracije u Republici Srpskoj potvrđeno 213 osoba pozitivnih na HIV-a, dok su 32 osobe preminule.
"U Srpskoj je zabilježen godišnji trend pada osoba sa HIV/AIDS-om u poređenju sa periodom od prije 10 i više godina", dodala je Vukmirova.
Ona je ukazala na značaj smanjivanja stigme i diskriminacije osoba koje su HIV pozitivne ili oboljele od AIDS-a.
Vukmirova je rekla da danas u svijetu živi 40 miliona ljudi sa HIV/AIDS-om i nosi se sa težinom te bolesti, odnosno sa stigmom i svakodnevnom diskriminacijom u porodici i društvu, dok 1,3 miliona djece danas živi sa HIV-om.
Zdravlje
3 h0
Društvo
4 h0
Zdravlje
6 h0
Društvo
1 d0
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
3 h0
Društvo
4 h0
Najnovije
Najčitanije
15
16
15
16
15
13
15
13
15
11
Trenutno na programu