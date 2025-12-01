U Srpskoj osam osoba pozitivno na HIV

U Republici Srpskoj ove godine registrovano je šest osoba pozitivnih na HIV i dvije žene oboljele od AIDS-a koje su već rađale, rekla je načelnik Službe za epidemiologiju u Institutu za javno zdravstvo Srpske Nina Rodić Vukmir.

Ona je istakla da je u Srpskoj u ovoj godini u odnosu na prošlu manji broj osoba sa HIV/AIDS-oma, kada ih je bilo 16.

"Riječ je o osobama od 30 do 49 godina koje imaju seksualne odnose sa osobama istog ili oba pola", rekla je Vukmirova danas novinarima u Banjaluci, povodom obilježavanja 1. decembra – Svjetskog dana borbe protiv HIV/AIDS-a.

Vukmirova je navela da je nakon epidemije kovida 19 došlo do porasta obolijevanja od polnih bolesti sifilisa i AIDS-a, a najviše zbog nedostupnosti zdravstvene zaštite kada je pandemija bila u jeku.

Ona je rekla da je od početka registracije u Republici Srpskoj potvrđeno 213 osoba pozitivnih na HIV-a, dok su 32 osobe preminule.

"U Srpskoj je zabilježen godišnji trend pada osoba sa HIV/AIDS-om u poređenju sa periodom od prije 10 i više godina", dodala je Vukmirova.

Ona je ukazala na značaj smanjivanja stigme i diskriminacije osoba koje su HIV pozitivne ili oboljele od AIDS-a.

Vukmirova je rekla da danas u svijetu živi 40 miliona ljudi sa HIV/AIDS-om i nosi se sa težinom te bolesti, odnosno sa stigmom i svakodnevnom diskriminacijom u porodici i društvu, dok 1,3 miliona djece danas živi sa HIV-om.