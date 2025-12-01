Danas je Svjetski dan borbe protiv side: Globalna epidemija 80-ih, odnijela je stotine života

Krajem osamdesetih godina 20. vijeka, svijet se suočio sa jednom od najozbiljnijih zdravstvenih kriza u modernoj istoriji.

Za samo nekoliko godina, sida je od slabo shvaćenog sindroma prerasla u globalnu epidemiju koja je odnijela stotine hiljada života, dok su predrasude i strah dodatno ometali napore ljekara i naučnika. Upravo u tim okolnostima obilježen je prvi Svjetski dan borbe protiv side, 1. decembra 1988. godine, događaj koji je označio prekretnicu u javnom pristupu bolesti.

Ideja je potekla od Svjetske zdravstvene organizacije, tačnije od Globalnog programa za sidu, na čijem je čelu tada bio Džonatan Man. Njegov cilj je bio jasan: pronaći način da se cijeli svijet okupi jednom godišnje, da se ukloni stigma koja prati oboljele i da se podstaknu vlade da javno priznaju ozbiljnost epidemije.

Datum je izabran početkom decembra, periodom u kojem medijski prostor nije bio zagušen političkim i zdravstvenim kampanjama, što je omogućilo veću vidljivost.

Zdravlje Ove godine 12 novozaraženih lica HIV-om, zabilježen smrtni slučaj

Fokus na mlade i razbijanje predrasuda

Prvo obilježavanje bilo je usmjereno na djecu i mlade, kako bi se naglasila činjenica da epidemija ne pogađa samo odrasle. U mnogim zemljama organizovane su televizijske kampanje, javne tribine, školske radionice i humanitarne akcije.

U to vrijeme već se znalo da se HIV ne prenosi slučajnim kontaktom, ali je strah bio toliko duboko ukorijenjen da je svaki pokušaj javnog razgovora o bolesti predstavljao važan korak naprijed.

Simbol crvene trake, iako je sada neodvojiv od Svjetskog dana borbe protiv side, pojavio se samo nekoliko godina kasnije. Međutim, 1988. godine postavio je temelje globalne tradicije u kojoj se jednom godišnje javno raspravlja o prevenciji, ranom testiranju i pristupu terapiji.

Dan je brzo postao najprepoznatljivija međunarodna kampanja posvećena jednoj bolesti, okupljajući zdravstvene organizacije, kulturne institucije, političare i građane širom svijeta.

Zdravlje Besplatno testiranje na HIV na ovim lokacijama

Politički odjek i aktuelno značenje

Obilježavanje 1. decembra brzo je dobilo političku dimenziju. Kroz javne nastupe i nacionalne programe, zemlje su morale da pokažu koliko su spremne da se suoče sa epidemijom, koja je zahtjevala ogromnu zdravstvenu, ekonomsku i društvenu posvećenost.

Mnoge vlade, koje su ranije izbjegavale otvorenu diskusiju, počele su da ulažu u istraživanje, obrazovanje i programe liječenja. Ova promjena se smatra jednim od najvećih dostignuća pokrenutih na prvi Svjetski dan borbe protiv side.

Danas, više od tri decenije kasnije, 1. decembar ostaje simbol solidarnosti i podsjetnik na tekuću borbu. Iako su antiretrovirusne terapije transformisale HIV iz smrtonosne bolesti u hronično stanje, stigma i nejednak pristup liječenju ostaju izazov, prenosi Indeks.