Samo pogoršava situaciju: Ovo je hrana koju ne treba jesti kada ste bolesni

29.11.2025

18:08

Sljedeći put kad osjetite grlobolju, kijanje ili temperaturu: pažljivo birajte šta jedete.

Neki kada osjete prve simptome prehlade, izgube apetit i ništa ne mogu da pojedu, dok se kod nekih želja za hranom naglo pojača. Oni tada radije biraju tešku, masnu hranu poput pita ili bureka, koja im daje osjećaj lagodnosti i energije. Međutim, kako savetuju stručnjaci, upravo su masne namirnice hrana koju ne treba jesti kada ste bolesni.

Kada ste bolesni — bilo da vas muče prehlada ili grip — konzumiranje masne, teže probavljive hrane često će usporiti vaš oporavak. Masna hrana može pogoršati upalu, otežati probavu i oduzeti energiju. To je energija koju bi vaše tijelo trebalo da upotrijebi za borbu s infekcijom.

Zašto baš masna hrana može biti problem

Teška probava znači manje energije za oporavak. Masna hrana zahtijeva više resursa — vode i energije — da je organizam razgradi, što crpi snagu koju bi tijelo trebalo da upotrebi na imuni odgovor.

Masti i pržena hrana mogu pojačati upalne procese, kao i simptome poput začepljenog nosa, grlobolje ili iritiranog želuca.

Rizik od dehidracije ili dodatnih tegoba je veći uz masne obroke. Ponekad masnija hrana ide uz napitke s kofeinom ili slatkišima — koji sami po sebi mogu smanjiti hidrataciju ili remeti san — čime se pogoršava opšte stanje.

Hrana koja pomaže kad ste bolesni

Lagane, lako svarljive namirnice — supa, kuvano povrće, pirinač ili blago kuvano povrće pomažu da unesete energiju bez prevelikog opterećenja za stomak.

Hidratacija i tečnosti. Voda, blagi čaj (npr. biljni ili đumbir-limun) pomažu da ostanete hidrirani — a to je ključno za oporavak

Blaga hrana bogata hranljivim materijama. Voće, povrće, lako varivo — sve što daje vitamine i minerale, ali bez nepotrebnog opterećenja na crijeva i imunitet.

Kada “teško i masno” stvarno znači “uspori oporavak”

Ako osećate mučninu, bol u stomaku, nadutost ili zatvor — masna hrana dodatno opterećuje digestivni sistem i često pogoršava tegobe.

Kad imate upalu grla, začepljenost, kašalj ili slabu probavu — masne, pržene namirnice i kofein mogu iritirati grlo i disajne puteve, usporavajući oporavak.

Kada je vaš imunitet oslabljen — masno i prženo troši energiju i resurse koje bi tijelo trebalo da usmjeri na borbu protiv virusa, ne na varenje.

Jednostavna promjena, konkretna razlika

Izbacivanje masne hrane kad ste bolesni nije veliki napor — ali može značajno ubrzati oporavak. Ako umjesto toga birate laganu, hranjivu hranu, tečnost i odmor, vaše tijelo dobija šansu da uradi ono što je najvažnije: da se izbori s infekcijom, piše Krstarica.

Zato — sljedeći put kad osetite grlobolju, kijanje ili temperaturu: pažljivo birajte šta jedete. Više nego možda mislite, vaš tanjir može biti vaše oružje — ili kočnica.

Hrana

Prehlada

