Vozači oprez: Slab snijeg u višim predjelima, mogućnost pojave poledice

Izvor:

SRNA

29.11.2025

17:30

Возачи опрез: Слаб снијег у вишим предјелима, могућност појаве поледице

U većem dijelu Republike Srpske saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnim kolovozima, u višim predjelima provijava slab snijeg, koji se uglavnom ne zadržava na kolovozu, a iz Auto-moto saveza Srpske vozačima skreću pažnju na mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle u ovim područjima.

Oprez je neophodan zbog najavljenog formiranja poledice tokom noći, pa se savjetuje

maksimalno oprezna i sporija vožnja, kao i da se na put ne kreće bez zimske

opreme.

Na dionicama u usjecima i pored kamenih kosina mogući su odroni.

Најновија вијест

Košarka

Zvanično kraj: Oglasio se Partizan, odlazi Željko Obradović!

Prema informacijama firme koja održava dionicu magistralnog puta

Jablanica-Blidinje, putnička vozila do tri i po tone saobraćaju otežano, na vlastitu odgovornost, a za teža vozila saobraćaj je i dalje obustavljen.

Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 20 do 30

minuta.

nevrijeme

Republika Srpska

saobraćaj

