Bolest koja se teško otkriva, a pogađa cijeli organizam

30.11.2025

14:26

Foto: pexels

Intolerancija na gluten povezana je sa brojnim zdravstvenim problemima, a smatra se da čak 40% ljudi ima neki oblik ovog stanja.

Iako mnogi od tih slučajeva nisu dijagnostikovani, kod ljudi sa celiakijom eliminacija glutena je jedini način liječenja kako bi se sprečila ozbiljna oštećenja sluznice crijeva.

Međutim, bezglutenska prehrana nema smisla za zdrave osobe i može biti štetna, upozoravaju stručnjaci. Ako imate simptome poput probavnih smetnji, umora nakon obroka sa glutenom, kožnih problema ili autoimunih bolesti (poput reumatoidnog artritisa ili lupusa), možda imate intoleranciju na gluten.

Takođe, migrene, bolovi u zglobovima, hormonski disbalans i problemi sa raspoloženjem mogu biti povezani sa ovim stanjem.

Zbog sličnosti simptoma sa drugim bolestima, celijakija se teško dijagnostikuje. Ako sumnjate na ovo stanje, nemojte preći na bezglutensku ishranu prije nego što obavite potrebne testove, jer bi to moglo uticati na tačnost dijagnoze.

(informer)

