Na kapeli razbijeno staklo, policija traga za počiniocima

12.11.2025

10:07

Foto: ATV

Na kapeli na mjesnom groblju u Čeljigovićima, opština Istočni Stari Grad, razbijeno je staklo i policija preduzima sve operativne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Oštećenje na grobljanskoj kapeli u Čeljigovićima Policijskoj stanici Istočni Stari Grad prijavljeno je juče, nakon čega je izvršen uviđaj.

O svemu je obaviješten i tužilac Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo.

