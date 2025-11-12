Na kapeli razbijeno staklo, policija traga za počiniocima

12.11.2025
10:07
Komentari:0
Na kapeli na mjesnom groblju u Čeljigovićima, opština Istočni Stari Grad, razbijeno je staklo i policija preduzima sve operativne mjere i radnje na rasvjetljavanju ovog događaja, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.
Oštećenje na grobljanskoj kapeli u Čeljigovićima Policijskoj stanici Istočni Stari Grad prijavljeno je juče, nakon čega je izvršen uviđaj.
O svemu je obaviješten i tužilac Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo.
