Logo
Large banner

Ovi uređaji su nevidljivi gutači struje čak i kada ne rade

12.11.2025

10:34

Komentari:

0
Ови уређаји су невидљиви гутачи струје чак и када не раде
Foto: Steve Johnson/Pexels

Tokom zimskog perioda mnogi građani pokušavaju uštedjeti svaki evro na režijama, jer računi za struju znaju biti veoma visoki. Jedan od glavnih “krivaca” za velike račune nisu samo grijanje ili rasvjeta, već i uređaji koji troše struju čak i kada nisu uključeni – tzv. tihi potrošači.

Stručnjaci ističu da ovakvi uređaji mogu činiti i do 10% ukupne potrošnje domaćinstva, što značajno opterećuje kućni budžet. Tri kategorije uređaja najviše troše energiju: pametni televizori, punjači i mali kuhinjski aparati.

Moderni televizori troše struju i kada su u standbaj režimu – u prosjeku od 3 do 10 vata po satu. Još veći problem predstavljaju risiveri, konzole i ozvučenja koja stalno ostaju priključena. Preporučuje se isključivanje televizora iz utičnice ili korišćenje produžnog kabla s prekidačem. Na godišnjem nivou, ovaj jednostavan potez može donijeti uštedu i do 200 kilovati.

Новак Ђоковић

Tenis

Đoković otkrio šta bi volio da piše na njegovom nadgrobnom spomeniku

Punjači troše energiju čak i kada ne pune uređaj. Jedan punjač troši malo, ali kada ih u prosječnom domaćinstvu ima pet ili šest, potrošnja se već osjeća. Najjednostavnije je da se izvade iz utičnice kada je baterija napunjena.

Mali kuhinjski aparati poput mikrotalasnih, aparata za kafu ili tostera često ostaju priključeni tokom cijelog dana. Njihovi displeji, satovi i elektronika stalno troše struju, i godišnja dodatna potrošnja može dostići i do 100 kilovati. Isključivanjem ovih uređaja odmah se primjećuje ušteda.

Redovnim isključivanjem najčešćih “skrivenih potrošača” potrošnja struje može se smanjiti i do 15%. Za prosječno domaćinstvo to znači uštedu i do 30 evra mjesečno, što je značajan iznos, posebno zimi.

Najjednostavnije rješenje su pametne utičnice ili produžni kablovi s prekidačem, kojima se jednim pritiskom može isključiti više uređaja odjednom, bez obilaska svake prostorije.

(Dnevno)

Podijeli:

Tag:

ušteda energije

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Саобраћајна несрећа у Великој Кладуши

Hronika

Otac i sin iz Velike Kladuše osumnjičeni da su gazili ljude iza rešetaka

1 h

0
Ђоковић открио шта би волио да пише на његовом надгробном споменику

Tenis

Đoković otkrio šta bi volio da piše na njegovom nadgrobnom spomeniku

1 h

0
СИПА претресала и хапсила у Бужиму због изазивања мржње

Hronika

SIPA pretresala i hapsila u Bužimu zbog izazivanja mržnje

1 h

0
Ово месо је готово немогуће наћи у Хрватској

Region

Ovo meso je gotovo nemoguće naći u Hrvatskoj

1 h

0

Više iz rubrike

Ево како да очистите ваше јастуке од прљавштине без прања

Savjeti

Evo kako da očistite vaše jastuke od prljavštine bez pranja

3 h

0
Кисели купус

Savjeti

Uz pomoć ovog starinskog recepta ojačajte imunitet pred zimu

18 h

0
Трик злата вриједан: Ова намирница ће спријечити гомилање леда у замрзивачу

Savjeti

Trik zlata vrijedan: Ova namirnica će spriječiti gomilanje leda u zamrzivaču

22 h

0
Нови хит међу домаћицама: Додајте кап овог састојка у машину и веш ће мирисати рајски

Savjeti

Novi hit među domaćicama: Dodajte kap ovog sastojka u mašinu i veš će mirisati rajski

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

38

Gužva na izlazu iz BiH

11

35

Vole bolnu istinu: Horoskopski znakovi koji ne znaju lagati

11

34

Dvije svinje ubijene, jedna osoba uhapšena

11

31

Dječak (3) preminuo kada je sa ujakom pao preko terase

11

30

Ovaj znak ima najviše šanse da postane milioner u narednoj godini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner