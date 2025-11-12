Ovi uređaji su nevidljivi gutači struje čak i kada ne rade

Tokom zimskog perioda mnogi građani pokušavaju uštedjeti svaki evro na režijama, jer računi za struju znaju biti veoma visoki. Jedan od glavnih “krivaca” za velike račune nisu samo grijanje ili rasvjeta, već i uređaji koji troše struju čak i kada nisu uključeni – tzv. tihi potrošači.

Stručnjaci ističu da ovakvi uređaji mogu činiti i do 10% ukupne potrošnje domaćinstva, što značajno opterećuje kućni budžet. Tri kategorije uređaja najviše troše energiju: pametni televizori, punjači i mali kuhinjski aparati.

Moderni televizori troše struju i kada su u standbaj režimu – u prosjeku od 3 do 10 vata po satu. Još veći problem predstavljaju risiveri, konzole i ozvučenja koja stalno ostaju priključena. Preporučuje se isključivanje televizora iz utičnice ili korišćenje produžnog kabla s prekidačem. Na godišnjem nivou, ovaj jednostavan potez može donijeti uštedu i do 200 kilovati.

Punjači troše energiju čak i kada ne pune uređaj. Jedan punjač troši malo, ali kada ih u prosječnom domaćinstvu ima pet ili šest, potrošnja se već osjeća. Najjednostavnije je da se izvade iz utičnice kada je baterija napunjena.

Mali kuhinjski aparati poput mikrotalasnih, aparata za kafu ili tostera često ostaju priključeni tokom cijelog dana. Njihovi displeji, satovi i elektronika stalno troše struju, i godišnja dodatna potrošnja može dostići i do 100 kilovati. Isključivanjem ovih uređaja odmah se primjećuje ušteda.

Redovnim isključivanjem najčešćih “skrivenih potrošača” potrošnja struje može se smanjiti i do 15%. Za prosječno domaćinstvo to znači uštedu i do 30 evra mjesečno, što je značajan iznos, posebno zimi.

Najjednostavnije rješenje su pametne utičnice ili produžni kablovi s prekidačem, kojima se jednim pritiskom može isključiti više uređaja odjednom, bez obilaska svake prostorije.

