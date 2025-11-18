Logo
Počinje retrogradni Merkur u Strijelcu: Ovaj znak će se suočiti sa posebnim izazovima

18.11.2025

07:33

Почиње ретроградни Меркур у Стријелцу: Овај знак ће се суочити са посебним изазовима
Foto: Unsplash/Daniel Carmona

Počeo je ozloglašeni tranzit, retrogradni Merkur, i trajaće do 29. novembra. Biće najprije u znaku Strijelca do 18. novembra, a onda prelazi u znak Škorpije.

Merkur, planeta komunikacije, intelekta, putovanja i tehnologije, tri do četiri puta godišnje kreće se unazad, odnosno retrogradni hodom sa Zemljine perspektive.

Nije negativan sam po sebi, već poziva na refleksiju i opominje da treba završiti započeto. Ipak, donosi i izazove od kašnjenja u saobraćaju, tehničkih kvarova i izgubljenih poruka do nesporazuma u komunikaciji i vraćanja starih tema ili ljudi iz prošlosti.​

Паре

Zanimljivosti

Ova 3 znaka horoskopa će uskoro zaboraviti šta je prazan novčanik

Retrogradni Merkur u Strijelcu može dovesti do toga da kažemo previše, pa čak i da otkrivanjem određenih detalja izazovemo raskid emotivne veze ili da obećamo ono što ne možemo da ispunimo.

Dok je u Strijelcu, mogao bi biti pretjerano glasan i nestrpljiv, u Škorpiji postaje intenzivan, dubok i okrenut tajnama. Ovaj period podstiče dublju introspekciju, ali i suočavanje s onim što smo pokušali da sakrijemo ili potisnemo, piše Žena Blic.

Kako retrogradni Merkur utiče na Strijelca

Retrogradni Merkur u Strijelcu djeluje poput ogledala koje pokazuje sve što su pripadnici ovog znaka potiskivali ili odlagali. Merkur je nema lak zadatak u ovom znaku. Planeta koja voli da prikuplja informacije i kopa po detaljima sada mora raditi kroz znak koji preferira širu sliku i velike ideje.​

Хороскоп, паре

Zanimljivosti

Ova tri znaka će se obogatiti do kraja godine: Da li ste među njima?

Na poslu mogu nastati zastoji i problemi sa dokumentima, putovanja se mogu odložiti, komunikacija postati izvor frustracije. U ljubavi sve će između iskrenosti i pretjerane otvorenosti – Strijelčeva sklonost ka direktnom izražavanju sada može izazvati sukobe ili otkriti istine koje bi bilo bolje zadržati za sebe. Ovo je vrijeme za provjeru unutrašnjeg kompasa zapitajte se – osjećate li se na pravom putu?

