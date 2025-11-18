Da li se za Aranđelovdan sprema slavsko žito?

Aranđelovdan, koji se obilježava u petak 21. novembra, jedan je od najvažnijih pravoslavnih praznika. Za ovaj dan vezuju se brojni običaji, međutim, prate ga i brojne nedoumice, kao što je, na primjer, da li se na Aranđelovdan sprema žito.

Sveti Arhangel Mihailo, kome je i posvećen Aranđelovdan, smatra se živim svecem, pa zbog toga mnogi vjernici smatraju da se za ovaj praznik ne sprema slavsko žito. Da li je zaista tako?

Žito se ne sprema za svete koji su umrli, već kako se u samoj molitvi za osvećenje koljiva sveštenik moli, da se koljivo prinosi u slavu Boga, "u čast i spomen svetog (izgovara se ime slave porodice), i u pomen onih koji umriješe u blagočestivoj vjeri". Ovo je najbitniji dio molitve u kojoj se otkriva smisao pripremanja koljiva za Krsnu slavu. Krsna slava sa slavskim kolačem i koljivom se prinosi Boga radi i u čast krsnog svetoga kao zaštitnika porodice.

Kuvana pšenica nije simbol smrti, već života onih koji su živjeli i koji sada žive u vjeri sa Bogom i svojom Krsnom slavom. Istina je, takođe, da su svi sveci živi, jer u Bogu niko ne može biti mrtav – Bog je Bog živih, a ne mrtvih.

Pogrešna praksa je vjerovatno nastala usljed činjenice da se žito sprema i za parastose upokojenim bližnjima. U oba slučaja, žito predstavlja žrtvu Bogu i simbolizuje pravoslavnu vjeru u opšte vaskrsenje.

Ta žrtva se prinosi Bogu u ime onog svetitelja ili upokojenog čije se ime spominje toga dana, ili tog parastosa. Da li je riječ o svetitelju koji je živio, pa se upokojio, ili nikada nije prošao kroz biološku smrt, poput Arhanđela Mihaila ili Svetog Ilije, ne pravi nikakvu razliku u pogledu žrtava koje se prinose Bogu (slavski kolač, žito i vino).