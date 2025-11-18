Logo
Dodik: Svi u UN bi morali znati da BiH nema dan državnosti

Izvor:

SRNA

18.11.2025

15:32

Милорад Додик, предсједник
Foto: Tanjug/AP

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da bi svi u UN morali znati da BiH nema dan državnosti, kao i da Generalni sekretarijat UN obilježavanjem događaja u Srebrenici direktno sprovodi dezintegraciju BiH.

Dodik je naveo da će sjedište UN ponovo biti poprište manipulacije, imaginacije i bošnjačko-muslimanske zabave jer će biti obilježen nepostojeći praznik, relikt komunističke prošlosti i bošnjačko-muslimanska iluzija da točak istorije mogu vratiti unazad.

Новак Ђоковић

Stil

Novak Đoković na meti kritika zbog kačketa

"BiH nema dan državnosti i to bi svi u UN morali znati. Takav praznik ne postoji, jer ne postoji zakon kojim je on ustanovljen", napisao je Dodik na društvenoj mreži "Iks".

Prema njegovim riječima, postoji samo manipulacija, koja je u svom ishodištu tragikomična, jer Bošnjaci muslimani istovremeno slave dan ulaska i dan izlaska iz SFRJ.

"To je kao da slavite godišnjicu braka i godišnjicu razvoda", ukazao je Dodik.

On je naglasio da, istovremeno obilježavanje Srebrenice, za čiju rezoluciju je glasalo samo 86 od 196 zemalja govori da je to bošnjačka - muslimanska ujdurma, a ne volja BiH i većine svijeta.

stasa kosarac

BiH

Košarac: Šarović i opozicija u Srpskoj partneri Sarajeva i Šmita

"Generalni sekretarijat UN na taj način direktno sprovodi dezintegraciju BiH i urušava institucije koje bi trebalo da manifestuju stav sva tri konstitutivna naroda", poručio je Dodik.

