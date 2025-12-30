Logo
Umro legendarni kapiten Atletiko Madrida

30.12.2025

11:05

Умро легендарни капитен Атлетико Мадрида

Fudbalski klub Atletiko Madrid saopštio je da je u 91. godini preminuo Enrike Koljar, jedan od najvećih igrača u istoriji kluba i simbol zlatne ere "jorgandžija“.

Koljar je tokom bogate karijere u Atletiku osvojio jednu titulu prvaka Španije, tri Kupa kralja i Kup pobjednika kupova, a posebno se istakao kao dugogodišnji kapiten. Kapitensku traku nosio je punih deset godina, od 1960. do 1969, što je najduži takav staž u istoriji kluba.

Legendarni lijevi krilni napadač odigrao je ukupno 470 utakmica za Atletiko između 1953. i 1969. godine i postigao 105 golova, čime dijeli peto mjesto na vječnoj listi po broju nastupa, rame uz rame sa Antoanom Grizmanom.

"Odlaskom Enrikea Koljara, porodica Atletika izgubila je simbol koji je dao sve kako bi klub doveo do vrha nacionalnog i evropskog fudbala. Predsjednik, izvršni direktor, uprava i svi zaposleni izražavaju najdublje saučešće porodici i prijateljima. Počivaj u miru", navodi se u zvaničnom saopštenju kluba.

Koljar je rođen 2. novembra 1934. godine u San Huanu de Asnalfaračeu, u blizini Sevilje. Fudbalski put započeo je u rodnom mjestu, a 1949. godine pristupio je omladinskoj školi Atletika.

Profesionalni ugovor potpisao je sa 18 godina, a nakon pozajmica Kadizu i Real Mursiji, ustalio se u prvom timu madridskog kluba.

Sa Atletikom je vezao čak 15 uzastopnih sezona, tokom kojih je postao jedan od najomiljenijih igrača navijača. Zajedno sa Hoakinom Peirom činio je čuveni tandem poznat kao "Pakleno krilo", jedan od najupečatljivijih u istoriji kluba, prenosi Telegraf.rs.

Za reprezentaciju Španije nastupio je 16 puta, igrao je na Svjetskom prvenstvu 1962. u Čileu, a bio je i dio generacije koja je osvojila Evropsko prvenstvo 1964. godine. Posebno se pamti finale Kupa pobednika kupova 1962, kada je Atletiko savladao Fiorentinu u ponovljenom meču u Štutgartu.

Karijeru je završio 1970. godine, a Atletiko mu je dvije godine kasnije priredio veliki oproštaj na stadionu Visente Kalderon.

Koljar je i nakon igračke karijere ostao snažno vezan za klub, a između 2005. i 2011. godine bio je predsjednik Fondacije Atletiko Madrid. U znak poštovanja prema njegovoj ostavštini, Atletiko ga je uvrstio i na člansku kartu kluba za sezonu 2023/24.

Atletiko Madrid

