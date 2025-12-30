U Italiji se vodi nikad zanimljiva borba za titulu, Roma je to dokazala

Izvor:
Fudbaleri Rome pobijedili su u ponedjeljak uveče na svom terenu Đenovu rezultatom 3:1 u meču 17. kola Serije A.
Golove za Romu postigli su Matijas Zule u 14. minutu, Manu Kone u 19. i Evan Ferguson u 31. minutu.
Jedini pogodak za Đenovu postigao je Džef Ekator u 87. minutu.
Roma se nalazi na četvrtom mjestu na tabeli Serije A sa 33 boda, dok je Đenova na 17. poziciji sa 14.
U sljedećem kolu, Roma će gostovati Atalanti, a Đenova će dočekati Pizu.
