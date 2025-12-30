Hapšenja na protestu u Botunu, Knežević iz marice poručio: Predložiću izlazak iz ove krvave vlade

Crnogorska policija je jutros ušla na lokaciju na kojoj je planirana gradnja pogona za prečišćavanje vode Podgorice, čemu se Botunjani protive. Crnogorski mediji javljaju da je uhapšeno više osoba, među kojima je i predsjednik opštine Zeta Mihailo Asanović.

Mediji javljaju da je predsjednik Demokratske narodne partije i poslanik u Skupštini Crne Gore Milan Knežević samovoljno ušao u policijsku maricu.

Knežević je poručio da "poslije današnje intervencije policije potpuno sve više besmisleno u državi Crnoj Gori".

Kako naglašava, poraz je da su hapsili maloletnu djecu, starce, da su uhapsili predsjednika opštine i njegovog oca i da su htjeli da uhapse i četiri žene, od kojih on nije htio da se razdvoji.

Imali su, kako je istakao, ponudu da uhapse njega i ne primjenjuju nikakav represivni aparata nad građanima Botuna.

"Očigledno smatraju da treba da se pravi politička kalkulacija jer sam do jutros bio član parlamentarne većine i smatrali su da će selekcijom i izostankom moga hapšenja nešto učiniti da promijene moj stav koji sam i ranije saopštio, a tiče se eventualne intervencije", naglasio je lider DNP-a, i dodao da "ono što se danas dogodilo ne pamtim ni za vrijeme Đukanovićeve diktature", poručio je Knežević.

Nakon što je jedan od komandira rekao Kneževiću da prema njemu i ženama neće preduzimati nikakvu aktivnost, poručivši: "Završili smo". Knežević je odgovorio: "Niste bogami završili, idemo i mi s našim Botunjanima", nakon čega je dobrovoljno otišao u policijski kombi, navode podgoričke "Vijesti".

Knežević je iz marice poručio da će predložiti predsjedništvu DNP "izlazak iz ove krvave vlade".

Dodao je da bi trebalo da se oglase ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i premijer Milojko Spajić i da se sastane Vijeće za nacionalnu bezbjednost zbog postupanja policije.

"Hapsili su svakoga koga su mogli. Da su mogli životinje i njih bi. To je najbolji pokazatelj da se ništa nije promenilo u policiji", rekao je Knežević, koji je parlamentarnoj većini čiji je deo i njegova stranka poručio - "Kao što bi rekao Bata Živojinović u 'Lepim selima': da se ne ljubimo".

Prije toga, policija je oko osam sati jutros opkolila 100 meštana Botuna koji su čitavu noć proveli na parceli na kojoj bi trebalo da počne izgradnja postrojenja, prenosi Sputnjik.