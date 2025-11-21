Bogdanović na udaru navijača

Agonija Los Anđeles Klipersa nastavlja se i u drugoj polovini novembra, a prethodne noći doživljen je još jedan ubjedljiv poraz, ovog puta od Orlando Medžika – 129:101.

To je njihov 11. neuspjeh u prvih 15 mečeva ove sezone, kao i deveti poraz u posljednjih deset utakmica.

Posebnu pažnju nakon susreta privukao je učinak kapitena srpske reprezentacije Bogdana Bogdanovića, koji je razočarao navijače.

Bogdanović je na parketu proveo 21 minut i 13 sekundi, a meč je završio sa svega šest poena, pogodivši tek dva od devet šuteva iz igre (2/6 trojke), te tri asistencije i jednim skokom.

Ipak, najviše buke izazvala je njegova igra u prvih 11 minuta, tokom kojih nije zabilježio nijednu statističku kategoriju – nula poena, skokova, asistencija, ukradenih ili blokada.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile kritike, a dio navijača optužio je Bogdanovića za "nezainteresovanost" i "pasivnost", ističući da od kapitena nacionalnog tima Srbije očekuju znatno veću energiju i uticaj na igru, pogotovo u trenucima kada se tim nalazi u očiglednoj krizi.Što se same utakmice tiče, Orlando je kontrolisao ritam od starta, a već na poluvremenu imao je prednost od 61:49.

TONIGHT’s NBA GAMBLER & MAFIA BOY…



BOGDAN BOGDANOVIC



RAN up & down the court for 11 minutes & did nothing ….Got 2 fouls so he can go sit on the bench & collect his 200 K…..no passing go…. No bad passes…. No shots, JUST FOUL & GO TO THE BECNH!



0/0/0 STAT LINE! (Bane too!) pic.twitter.com/XxOdEg40gn — Mdsoll315 (@mdsoll315) November 21, 2025

U nastavku se razlika samo povećavala, pa pitanje pobjednika praktično nije ni postojalo.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Džejlen Sags sa 23 poena, Frans Vagner dodao je 20, američki reprezentativac Triston da Silva ubacio je 17, Dezmond Bejn 15, dok su Blek i Bitadze završili sa 12, odnosno 10 poena.

Kod Klipersa je jedino Džejms Harden pružio ozbiljniji otpor sa 31 poenom, dok je Ivica Zubac dodao 14 uz čak 19 skokova.

NBA, rezultati:

Orlando – LA Klipers 129:101

Memfis – Sakramento 137:96

Milvoki – Filadelfija 114:123*

San Antonio – Atlanta 135:126

(b92)