Logo
Large banner

Bogdanović na udaru navijača

Izvor:

B92

21.11.2025

09:16

Komentari:

0
Богдановић на удару навијача
Foto: Tanjug / AP / Julio Cortez

Agonija Los Anđeles Klipersa nastavlja se i u drugoj polovini novembra, a prethodne noći doživljen je još jedan ubjedljiv poraz, ovog puta od Orlando Medžika – 129:101.

To je njihov 11. neuspjeh u prvih 15 mečeva ove sezone, kao i deveti poraz u posljednjih deset utakmica.

Posebnu pažnju nakon susreta privukao je učinak kapitena srpske reprezentacije Bogdana Bogdanovića, koji je razočarao navijače.

Bogdanović je na parketu proveo 21 minut i 13 sekundi, a meč je završio sa svega šest poena, pogodivši tek dva od devet šuteva iz igre (2/6 trojke), te tri asistencije i jednim skokom.

Ipak, najviše buke izazvala je njegova igra u prvih 11 minuta, tokom kojih nije zabilježio nijednu statističku kategoriju – nula poena, skokova, asistencija, ukradenih ili blokada.

Na društvenim mrežama ubrzo su se pojavile kritike, a dio navijača optužio je Bogdanovića za "nezainteresovanost" i "pasivnost", ističući da od kapitena nacionalnog tima Srbije očekuju znatno veću energiju i uticaj na igru, pogotovo u trenucima kada se tim nalazi u očiglednoj krizi.Što se same utakmice tiče, Orlando je kontrolisao ritam od starta, a već na poluvremenu imao je prednost od 61:49.

U nastavku se razlika samo povećavala, pa pitanje pobjednika praktično nije ni postojalo.

Najefikasniji u pobjedničkom sastavu bio je Džejlen Sags sa 23 poena, Frans Vagner dodao je 20, američki reprezentativac Triston da Silva ubacio je 17, Dezmond Bejn 15, dok su Blek i Bitadze završili sa 12, odnosno 10 poena.

Kod Klipersa je jedino Džejms Harden pružio ozbiljniji otpor sa 31 poenom, dok je Ivica Zubac dodao 14 uz čak 19 skokova.

NBA, rezultati:

Orlando – LA Klipers 129:101

Memfis – Sakramento 137:96

Milvoki – Filadelfija 114:123*

San Antonio – Atlanta 135:126

(b92)

Podijeli:

Tagovi:

Bogdan Bogdanović

Košarka

Srbija

Los Anđeles

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Стефан Ђоковић не треба да постане професионални тенисер"

Tenis

"Stefan Đoković ne treba da postane profesionalni teniser"

2 h

0
Етиопија: Расте број жртава од Марбург вируса, пошасти за коју не постоји вакцина

Svijet

Etiopija: Raste broj žrtava od Marburg virusa, pošasti za koju ne postoji vakcina

2 h

0
Којић: Враћањем изворном Дејтону поништити наметнуте интервенције

Republika Srpska

Kojić: Vraćanjem izvornom Dejtonu poništiti nametnute intervencije

2 h

0
Снажан земљотрес од 5,7 степени погодио Бангладеш

Svijet

Snažan zemljotres od 5,7 stepeni pogodio Bangladeš

3 h

0

Više iz rubrike

Добре вијести пред Фенер и детаљ из Француске: "Милтон играо повријеђен"

Košarka

Dobre vijesti pred Fener i detalj iz Francuske: "Milton igrao povrijeđen"

21 h

0
Нова маестрална партија Јокића, побједа Денвера

Košarka

Nova maestralna partija Jokića, pobjeda Denvera

1 d

0
Потоп КК Игокеа против Вирзбурга

Košarka

Potop KK Igokea protiv Virzburga

1 d

0
Покрет Марина Маљковић: Кошарка пуна осмијеха

Košarka

Pokret Marina Maljković: Košarka puna osmijeha

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

43

Stigla dojava o bombi u Gradskoj upravi u Zagrebu

11

40

Dodik: Visoki predstavnici i muslimani iz Sarajeva najveći rušioci Dejtona

11

37

Podgorica: Maloljetnica (14) uhapšena nakon dogovorene tuče

11

33

Sve više njemačkih firmi strahuje za opstanak

11

32

Srpkinje su poludjele za ovim mirisom: Proglašen je za najbolji ženski parfem ikada

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner