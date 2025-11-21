Dodik: Brza saobraćajnica Klašnice-Banjaluka ogledalo Srpske

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je danas da je brza saobraćajnica Klašnice-Banjaluka jedna od najfrekventnijih u Republici Srpskoj i da će njena rekonstrukcija biti veoma kvalitetno urađena.

"Kada smo se odlučivali da ovo uradimo i kada smo obezbjeđivali novac imali smo puno optimizma. Sada mogu da kažem da smo bili u pravu kada smo željeli da rekonstruišemo ovaj put koji je na neki način i ogledalo Republike Srpske", rekao je Dodik novinarima na svečanosti povodom puštanja u saobraćaj rekonstruisanog dijela brze saobraćajnice Klašnice-Banjaluka u dužini od šest kilometara.

On je zahvalio izvođačima radova na rekordno brzom roku rekonstrukcije ovog dijela puta.

"Nema nikakve dileme da čim vremenske prilike dozvole da će i druga trasa biti rekonstruisana u ovom kvalitetu i biti puštena na korištenje u narednih petnaestak godina", istakao je Dodik.

On vjeruje da za to vrijeme neće biti potrebno raditi rekonstrukcije, osim redovno održavanje saobraćajnice.

"Republika Srpska se gradi. Juče smo bili na novoizgrađenom mostu u banjalučkom naselju Česma, gdje je Srpska izdvojila 6,5 miliona KM, a grad Banjaluka nije uspio da riješi probleme sa 1,5 miliona KM", naglasio je Dodik.

U Banjaluci je danas, u prisustvu zvaničnika Republike Srpske, pušten u saobraćaj rekonstruisani dio brze saobraćajnice Klašnice - Banjaluka u dužini od šest kilometara.

Svečanosti prisustvuju i premijer Srpske Savo Minić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić i vršilac dužnosti direktora preduzeća "Putevi Republike Srpske" Miroslav Janković, gradonačelnik laktaša Miroslav Bojić.

Rekonstrukcija prve dionice počela je 11. oktobra i obuhvatila potpunu sanaciju kolovoza, bankina, prateće infrastrukture, kao i izradu završnog sloja asfalta debljine pet centimetara.