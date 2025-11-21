Osnovna škola "Branko Ćopić" u Donjem Duboviku dobija novi minibus

Od kuće do škole, od škole do kuće, uvijek se nešto šapuće, šapuće. Put kojim svakodnevno idu osnovci iz Donjeg Dubovika dug je, trnovit, a često i nepredvidiv. Dotrajali minibus, koji je svakoga dana prelazio više od stotinu kilometara, bio je njihova jedina veza sa školom.

Zato je današnji dan, za ovu malu zajednicu i samo 46 đaka Osnovne škole Branko Ćopić, znak da nisu zaboravljeni.

Zahvaljujući Udruženju osiguravača i inicijativi ministra Zore Vidović, u školsko dvorište dolazi novi minibus koji će im barem na školskom putu, otkloniti svakodnevnu brigu.

„S obzirom da 75% učenika putuje, mi kada nemamo prevoza, nemamo nastave. Tako da nam je ovo veoma značajno i za opstanak škole i za opstanak mladih ljudi i stanovništva’’, rekla je direktor Osnovne škole „Branko Ćopić“ Donji Dubovik Andrea Krnetić Grbić.

Prije dvije sedmice, obratili su se, pismenim putem za pomoć. Ovako brzu reakciju nisu očekivali, kaže predsjednik Skupštine opštine.

„Ovaj problem duže traje. Zahvaljujem ministru da je našao razumijevanja i u kratkom vremenu ovo riješio. Mi smo pokušavali pisati, ići za tim da riješimo taj kombi. To nam mnogo znači za prevoz. Svaki dan prelazi 100 KM kategorisanih i nekategorisanih puteva. Većinom ima i makadama. Ovo nam znači mnogo’’, naveo je predsjednik skupštine opštine Krupa na Uni Dušan Ćulibrk.

Rubne i izrazito nerazvijene lokalne zajednice , ne smiju i neće biti zapostavljene. Dok god ima škole, ima i života, kaže Srđan Amidžić.

„Razlog zašto ja danas jesam ovdje pored toga što promovišemo jeste da razgovaram sa rukovodstvom škole i da vidimo koje stvari možemo riješiti kada je u pitanju ova škola. To smo se već dogovorili i riješićemo u vremenu koje je pred nama" istakao je ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH Srđan Amidžić.

Ove školske godine nije upisan nijedan prvačić. Svaki vid podrške, mještanima daje vjeru da ruralne sredine nisu osuđene na nestanak. Jer, dok god minibus stiže po djecu, dok god se u školskom dvorištu čuje bar nekoliko glasova i školsko zvono.. Postoji nada da će u Donjem Duboviku i dalje biti života. Novi minibus, za neke... možda mali projekat, za ove osnovce znači mnogo. Siguran put, otvorenu svesku i razlog da svako jutro krenu u školu.