Ramo Isak se miješa u izbore u Republici Srpskoj

Političko Sarajevo pokušava da bira vlast u Republici Srpskoj. Jasno je to nakon objave Rame Isaka koji se direktno umiješao u prijevremene predsjedničke izbore u Srpskoj pozivajući građane Srpske kome da daju svoj glas u nedjelju.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić kaže da se u izbore nije umiješao samo Isak, već i drugi funkcioneri iz Federacije BiH.

U bošnjačkom političkom korpusu pršti perje. Stranke podijeljene, koalicije klimave, a vlast i opozicija smrtno posvađani, navela je Željka Cvijanović potpredsjednik SNSD-a.

Bivši predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić kaže da je nečuveno da se ministar unutrašnjih poslova Federacije BiH miješa u unutrašnje stvari Republike Srpske. Smatra da je to ekstremno i bezobrazno.

"Nešto je slično prije izvjesnog vremena saopštio i Ćamil Duraković. Govorio je da on kao neće sugerisati Bošnjacima da glasaju za opoziciju ili za drugu stranu. A u suštini je uputio jasnu poruku da opozicija očekuje podršku bošnjačkih birača i glasača i na taj način bi eventualno mogla da ostvari pobjedu", podsjetio je bivši predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić.

Slično Isaku i Durakoviću, danas je i sarajevski SDP, partija koja ne učestvuje na izborima u Srpskoj pozvala da se glasa za kandidata koji je njima prihvatljiv, odnosno političkom Sarajevu.