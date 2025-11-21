Logo
Large banner

Kovačević: Glas za Karana odbrana prava našeg naroda da sam bira

Izvor:

ATV

21.11.2025

19:36

Komentari:

0
Ковачевић: Глас за Карана одбрана права нашег народа да сам бира

Glas za (kandidata SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Sinišu) Karana je odbrana prava naroda Republike Srpske da sam bira svoje predstavnike, a glas za bilo koga drugog je podaničko prihvatanje da stranci i Sarajevo imaju pravo da ponište volju našeg naroda, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"A šta je volja naroda nego Sloboda. Odbranićemo Slobodu, pobijediće Srpska!", poručio je Kovačević u objavi na "Iksu".

Podijeli:

Tagovi:

Siniša Karan

Prijevremeni izbori 2025

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Рамо Исак се мијеша у изборе у Републици Српској

Republika Srpska

Ramo Isak se miješa u izbore u Republici Srpskoj

2 h

2
Да ли грађани у недјељу бирају Сарајево или Републику Српску: Након Раме и Никшић подржао опозицију

Republika Srpska

Da li građani u nedjelju biraju Sarajevo ili Republiku Srpsku: Nakon Rame i Nikšić podržao opoziciju

5 h

8
Исак опет уз опозицију: Хоћете ли послушати Раму?

Republika Srpska

Isak opet uz opoziciju: Hoćete li poslušati Ramu?

9 h

8
Мирослав Вујичић

Republika Srpska

Vujičić: SDP-u i Rami Isaku potrebni podobni Srbi, za srpski narod izbor je jasan

5 h

1

Više iz rubrike

Почиње период зимског одржавања путева

Republika Srpska

Počinje period zimskog održavanja puteva

1 h

0
Основна школа "Бранко Ћопић" у Доњем Дубовику добија нови минибус

Republika Srpska

Osnovna škola "Branko Ćopić" u Donjem Duboviku dobija novi minibus

2 h

0
МУП Српске обиљежио крсну славу Аранђеловдан

Republika Srpska

MUP Srpske obilježio krsnu slavu Aranđelovdan

2 h

0
Рамо Исак се мијеша у изборе у Републици Српској

Republika Srpska

Ramo Isak se miješa u izbore u Republici Srpskoj

2 h

2
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

21

U toku obnova zgrade opštine i osnovne škole u Šekovićima

21

18

AKK "Ivo Andrić": Prijateljstvo piše košarkašku priču

21

16

Sutra je sveti Nektarije Eginski: Obavezno izgovorite ove riječi

21

09

UŽIVO: Bitno, 21.11.2025.

21

04

Kamion skliznuo sa ceste, automobil u kanalu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner