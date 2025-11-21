Kovačević: Glas za Karana odbrana prava našeg naroda da sam bira

Izvor:
Glas za (kandidata SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Sinišu) Karana je odbrana prava naroda Republike Srpske da sam bira svoje predstavnike, a glas za bilo koga drugog je podaničko prihvatanje da stranci i Sarajevo imaju pravo da ponište volju našeg naroda, istakao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
"A šta je volja naroda nego Sloboda. Odbranićemo Slobodu, pobijediće Srpska!", poručio je Kovačević u objavi na "Iksu".
A šta je volja naroda nego Sloboda.
Odbranićemo Slobodu, pobijediće Srpska! pic.twitter.com/z4AtQCg3nd
