MUP Srpske obilježio krsnu slavu Aranđelovdan

MUP Republike Srpske danas je u Zalužanima svečano proslavio krsnu slavu Svetog arhangela Mihaila. Služena je liturgija i položeni su vijenci.Naglašeno je da je Republika Srpska je ostala na stabilnim temeljima bezbjednosti kroz godine zahvaljujući kontinuiranom angažmanu pripadnika MUP-a.

Zato je odata počast za 782 policijska službenika koji su svoj život dali za Republiku Srpsku.

„Svim građanima koji slave arhangela Mihaila želim da čestitam Krsnu slavu i da poručim da je stanje bezbjednosti u Republici Srpskoj zadovoljavajuće i da će tako i ostati i da će ovi ljudi u plavim uniformama biti kao arhangel Mihailo vaši anđeli čuvari koji će Vam omogućiti normalan i bezbjedan život“, poručio je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.

MUP je kroz godine ostvario veze sa mnogim policijskim agencijama što je omogućilo da ostvari zavidan nivo bezbjednosti svojih građana. Njegovi pripadnici predstavljaju simbol državotvornosti Srpske i garant opstanka srpskog naroda.

„U našem regionu ne postoji brža bolja i uspješnija agencija od MUP-a Republike Srpske koja u najkraćem mogućem vremenu reaguje i rješava sve moguće predvidive ili nepredvidive probleme a da usput ima odličnu saradnju sa svim evropskim policijskim agencijama i sa američkom sa ruskom dakle taj kanal komunikacije je izdvaja od drugih jer komunicira sa svim stranama“, istakao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.

Zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović rekao je da je MUP Srpske ostaje snažna tačka koja obezbjeđuje stabilnost i bezbjednost u Republici Srpskoj, ali i garantuje njen opstanak.

„Nama je veoma bitno da imamo naš MUP Republike Srpske jer je on garant mira stabilnosti i bezbjednosti u Republici Srpskoj ali samog postojanja Republike. Tako da pružamo punu podršku institucijama Republike Srpske“, rekao je zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović i dodao:

„Pohvalio bi rad ministarstva unutrašnjih poslova kako je to radio prethodni ministar ali kako to radi aktuelni ministar.“

MUP je kroz godine još od svog osnivanja 1992. godine, kroz rad u izuzetno teškim uslovima i odricanje, osigurao stabilnost i bezbjednost Srpske i svih njenih građana, saglasni su zvaničnici Srpske.