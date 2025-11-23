Nestala djevojčica (13), porodica moli za pomoć

Izvor:
Telegraf
23.11.2025
13:39
Trinaestogodišnja Nikolina Vulikić nestala je juče popodne u okolini Tuškog puta u Podgorici.
Kako se navodi na Instagram stranici Podgorički vremeplov, Nikolina je zadnji put viđena kod zgrade Čelebić.
Mole se građani da, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju ili su je vidjeli, odmah kontaktiraju MUP ili broj:
068 059 649
068 113 996
Svaka informacija može biti od pomoći.
