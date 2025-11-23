Logo

Nestala djevojčica (13), porodica moli za pomoć

Izvor:

Telegraf

23.11.2025

13:39

Komentari:

0
Нестала дјевојчица (13), породица моли за помоћ

Trinaestogodišnja Nikolina Vulikić nestala je juče popodne u okolini Tuškog puta u Podgorici.

Kako se navodi na Instagram stranici Podgorički vremeplov, Nikolina je zadnji put viđena kod zgrade Čelebić.

Mole se građani da, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju ili su je vidjeli, odmah kontaktiraju MUP ili broj:

068 059 649

068 113 996

Svaka informacija može biti od pomoći.

Podijeli:

Tagovi:

nestala djevojčica

Podgorica

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

klkuč, nekretnina, vrata

Ekonomija

Koliko stvarno koštaju kuće "za evro"?

5 h

0
САД: На два метра смо од рјешења украјинског сукоба, Кијев ће морати да донесе неке тешке одлуке

Svijet

SAD: Na dva metra smo od rješenja ukrajinskog sukoba, Kijev će morati da donese neke teške odluke

5 h

0
Мислите да вам више није потребна терапија за дијабетес? Стручњаци упозоравају на посљедице

Zdravlje

Mislite da vam više nije potrebna terapija za dijabetes? Stručnjaci upozoravaju na posljedice

5 h

0
Сви магистрални и регионални путеви на подручју Сарајевско-романијске регије проходни

Republika Srpska

Svi magistralni i regionalni putevi na području Sarajevsko-romanijske regije prohodni

5 h

0

Više iz rubrike

Хтио да заради, а остао без 130.000 евра

Region

Htio da zaradi, a ostao bez 130.000 evra

9 h

0
У Словенији данас референдум о потпомогнутом самоубиству

Region

U Sloveniji danas referendum o potpomognutom samoubistvu

10 h

0
Албанију погодиле јаке поплаве, погинула најмање једна особа

Region

Albaniju pogodile jake poplave, poginula najmanje jedna osoba

1 d

0
Дјечак (9) преминуо у приватној болници након што је добио богиње: Установи забрањен рад

Region

Dječak (9) preminuo u privatnoj bolnici nakon što je dobio boginje: Ustanovi zabranjen rad

1 d

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

29

Brzom reakcijom građana i policije pronađeno dvoje nestale djece u Banjaluci

18

12

Ko pije srpsku rakiju: Najveći izvoz žestokih pića iz Srbije u Hrvatsku

18

10

Ove čizme koštaju 85.000 dolara i toliko su rijetke da ih ne možete kupiti

17

57

Da li ste među izabranima? Ove znakove čeka pet moćnih godina života

17

45

Rada Manojlović otkrila istinu o ljubavnoj vezi sa svojim vozačem

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner