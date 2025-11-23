Nestala djevojčica (13), porodica moli za pomoć

Trinaestogodišnja Nikolina Vulikić nestala je juče popodne u okolini Tuškog puta u Podgorici.

Kako se navodi na Instagram stranici Podgorički vremeplov, Nikolina je zadnji put viđena kod zgrade Čelebić.

Mole se građani da, ukoliko imaju bilo kakvu informaciju ili su je vidjeli, odmah kontaktiraju MUP ili broj:

068 059 649

068 113 996

Svaka informacija može biti od pomoći.