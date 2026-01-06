Obilne padavine pogodile Hercegovinu: Izlivena voda i neprohodni putevi zarobili mještane

Obilne padavine koje su pogodile istočnu Hercegovinu najviše problema prave opštini Gacko. Voda je ponovo presjekla put u selo Lukovice. Ovo je scenario koji se, nažalost, ponavlja pri svakoj jačoj kiši.

Izlivena voda i neprohodni putni pravci još jednom su mještane ostavili zarobljene.

"Ovdje je velika količina podzemnih voda koje su se aktivirale. Dođe do zasićenja ponora i više ne mogu primati vodu. Tada se aktivira pećina koja se nalazi ovdje, kao i svi ostali izvori koje imamo", rekla je za ATV Mihaila Radmilović iz Lukovica.

Gradovi i opštine Proglašena vanredna situacija u Zvorniku

Ipak, poučeni ranijim iskustvima, mještani Lukovica i danas su postavili čamac kako bi se prevezli do grada.