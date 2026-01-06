Proglašena vanredna situacija u Zvorniku

Zbog naglog porasta vodostaja rijeke Drine i problema sa vodosnabdijevanjem i električnom energijom na području Zvornika, Gradski šta za vanredne situacije na današnjem zasjedanju proglasio je vanrednu situaciju na području Zvornika.

"Nažalost tokom noći došlo je do naglog porasta vodostaja rijeke Drine. Jutros smo dobili informacije da je HE Mali Zvornik morala da pusti ogromne količine vode zato što je uzvodno došlo do naglog porasta rijeke Drine koji nije bio predviđen. Prema informacijama, trenutni protok vode na HE Bajina Bašta je 2350 kubnih metara u sekundi, tako da očekujemo u poslijepodnevnim časovima u Zvorniku 2500, 2600, a možda i 2700 kubnih u sekundi što je ogroman porast. Nažalost informacije za naredne dane nisu optimistične, jer se očekuje da će doći do dodatnog porasta vodostaja rijeke Drine. Naše službe su na terenu, a šteta je već pričinjena, jer su dva automobila završila pod vodom. Ono što je dobro je da su rijeke Sapna, Hoča i Drinjača u svojim koritima i da one trenutno ne ugrožavaju stanovništvo. Daćemo sve od sebe da spriječimo veliku štetu. Od Foče i Bajine Bašte dolazi jako veliki talas na koji nažalost ne možemo puno uticati", istakao je komandant Gradskog štaba za vanredne situacije Bojan Ivanović.

Pripadnici Službe civilne zaštite i Vatrogasne jedinice Zvornik su već u naseljima Terminal i vikend naselju u Šepku gdje preduzimaju određene aktivnosti, a stanovništvo je obavješteno o potencijalnoj opasnosti. U poslovnoj zoni Jadar pripremaju se vreće s pijeskom, a spremna je i mehanizacija

Gradska uprava Zvornik je u stalnoj komunikaciji sa svim nadležnim preduzećima i službama, te se aktivnosti usmjeravaju prema najugroženijim područjima i domaćinstvima, u skladu sa prioritetima i mogućnostima koje diktiraju vremenski uslovi.

"Što se tiče snabdijevanja električnom energijom, dobili smo uvjeravanja da će vrlo brzo doći do normalizacije. Jutros su električnu energiju dobila domaćinstva u Boškovićima, Petkovcima i Šetićima. Šepak, Branjevo i Pilica bi trebali u toku dobiti električnu energiju. Problem je Zelinje i dalekovod u Kamenici koji je pod teretom snijega u potpunosti je polomljen. Očekujemo da Zelinje i Drinjača takođe dobiju uredno snabdijevanje električnom energijom, a iz "Elektro- Bijeljine" su nam javili da će probati iz pravca Milića obezbijediti napon. Zbog nestanka električne energije ugroženo je i vodosnabdijevanje, kako u mjestima koja nemaju električnu energiju, tako i u samom gradu, jer se značajan dio gradske zone snabdijeva iz Zelinja. Dijelovima grada koji su bez vode, komunalno preduzeće će putem cisterni dostavljati vodu", poručio je Ivanović.

Gradska uprava će i u narednom periodu pratiti stanje na terenu i blagovremeno informisati javnost o svim važnim informacijama, uz apel građanima za strpljenje i razumijevanje dok se problemi u potpunosti ne otklone.

Iz Službe civilne zaštite apeluju na građane da ukoliko osjete bilo kakvu opasnost i primjete izlivanje rijeka i rječica iz korita, da o tome obavijeste Službu civilne zaštite na broj telefona 056/210-853.