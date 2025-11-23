Rada Manojlović otkrila istinu o ljubavnoj vezi sa svojim vozačem

Prije godinu dana se u medijima pojavila informacija da je pjevačica Rada Manojlović započela vezu sa svojim vozačem.

Kako ju je vozač pratio u stopu na svim nastupima, mnogi su pretpostavili da između njih dvoje ima nešto više od pukog poslovnog odnosa, ali se Rada do danas nije izjašnjavala na tu temu.

“Vozač me vozi godinama već, do zore se vozimo, danonoćno. Tu je on dugo, super se slažemo, super se vozimo, on me vozi najbolje od svih”, prokomentarisala je Rada na sebi svojstven način u Grand Specijalu.

Scena Novi trend: Darko Lazić pjeva na lažnoj svadbi

Iako nije željela da prizna vezu, voditeljka Vesna Milanović nagovijestila je da svi znaju istinu.

“Samo je potrebno da nam kažeš istinu ali ti ne želiš”, rekla je Vesna na šta je Rada odgovorila:

“Da, da, mislim meni je dovoljno da vi znate. Pametnom čoveku je i komarac muzika, neke stvari su očigledne”.

S obzirom da je za odgovor na ovo pitanje dobila najveći aplauz od publike, Rada je kratko izjavila:

“Evo vidite da je i publici najvažnije da sam ja srećna. A to kako on izgleda, ko je, kako se zove, i kako vozi, to nije važno”.