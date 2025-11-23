Logo

Rada Manojlović otkrila istinu o ljubavnoj vezi sa svojim vozačem

Izvor:

Grand

23.11.2025

17:45

Komentari:

0
Рада Манојловић открила истину о љубавној вези са својим возачем

Prije godinu dana se u medijima pojavila informacija da je pjevačica Rada Manojlović započela vezu sa svojim vozačem.

Kako ju je vozač pratio u stopu na svim nastupima, mnogi su pretpostavili da između njih dvoje ima nešto više od pukog poslovnog odnosa, ali se Rada do danas nije izjašnjavala na tu temu.

“Vozač me vozi godinama već, do zore se vozimo, danonoćno. Tu je on dugo, super se slažemo, super se vozimo, on me vozi najbolje od svih”, prokomentarisala je Rada na sebi svojstven način u Grand Specijalu.

Darko Lazic

Scena

Novi trend: Darko Lazić pjeva na lažnoj svadbi

Iako nije željela da prizna vezu, voditeljka Vesna Milanović nagovijestila je da svi znaju istinu.

“Samo je potrebno da nam kažeš istinu ali ti ne želiš”, rekla je Vesna na šta je Rada odgovorila:

“Da, da, mislim meni je dovoljno da vi znate. Pametnom čoveku je i komarac muzika, neke stvari su očigledne”.

S obzirom da je za odgovor na ovo pitanje dobila najveći aplauz od publike, Rada je kratko izjavila:

“Evo vidite da je i publici najvažnije da sam ja srećna. A to kako on izgleda, ko je, kako se zove, i kako vozi, to nije važno”.

Podijeli:

Tag:

Rada Manojlović

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Нови тренд: Дарко Лазић пјева на лажној свадби

Scena

Novi trend: Darko Lazić pjeva na lažnoj svadbi

1 h

0
Сандра Јанковић, такмичарка Звезда Гранда

Scena

Takmičarka Zvezda Granda pala na binu - razlog je zapravo sjajan

2 h

0
Огласио се Аца Лукас након хапшења: Нису смјели да ме пусте у хотел да спавам

Scena

Oglasio se Aca Lukas nakon hapšenja: Nisu smjeli da me puste u hotel da spavam

8 h

0
Сања Вучић открила зашто је напустила ''Ураганке''

Scena

Sanja Vučić otkrila zašto je napustila ''Uraganke''

9 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

29

Brzom reakcijom građana i policije pronađeno dvoje nestale djece u Banjaluci

18

12

Ko pije srpsku rakiju: Najveći izvoz žestokih pića iz Srbije u Hrvatsku

18

10

Ove čizme koštaju 85.000 dolara i toliko su rijetke da ih ne možete kupiti

17

57

Da li ste među izabranima? Ove znakove čeka pet moćnih godina života

17

45

Rada Manojlović otkrila istinu o ljubavnoj vezi sa svojim vozačem

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner