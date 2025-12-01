Logo

Srpska oborila sve rekorde: Ostvareno više od milion noćenja

Izvor:

SRNA

01.12.2025

15:13

Komentari:

0
Апартман хотел соба просторија
Foto: Vecislavas Popa/Pexels

Republiku Srpsku je tokom 10 mjeseci ove godine posjetilo 442.353 turista, koji su ostvarili 1.039.334 noćenja, što je za 4,6 odsto više dolazaka i 2,5 odsto više noćenja u odnosu na lani, rekli su Srni u Turističkoj organizaciji Srpske.

Saradnik za odnose s javnošću u ovoj organizaciji Sanela Šimun je navela da su planinska mjesta zabilježila povećanje broja noćenja od 7,5 odsto, banjska povećanje od 2,4 odsto, a jedan odsto mjesta koja posjeduju atraktivne faktore kao što su klima, kulturno-istorijski sadržaji, te riječna i jezerska mjesta.

Ona je napomenula da su se gosti tokom sedam mjeseci ove godine u prosjeku zadržavali 2,4 dana.

marija-zaharova-030925

Svijet

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

"Kao i prethodne godine najveću posjetu, pored domaćih turista, ostvarili su gosti iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, dok se od ostalih zemalja ističu Turska, Njemačka, Austrija, Kina i Italija", navela je Šimunova.

Ona je dodala da su domaći turisti najveći broj noćenja ostvarili u banjskim mjestima, zatim u turističkim mjestima sa atraktivnim faktorima, te planinska mjesta i ostala koja se ne mogu razvrstati ni u jednu od navedenih grupa, a raspolažu ugostiteljskim objektima za smještaj.

"Strani turisti su najveći broj noćenja ostvarili u ostalim turističkim mjestima, zatim banjskim, pa planinskim mjestima", rekla je Šimunova.

Podijeli:

Tagovi:

noćenja

Turizam

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Захарова: Екстремно неодговорне изјаве адмирала Драгонеа

Svijet

Zaharova: Ekstremno neodgovorne izjave admirala Dragonea

7 h

0
Због стравичног пожара у стамбеном комплексу ухапшено 13 особа

Svijet

Zbog stravičnog požara u stambenom kompleksu uhapšeno 13 osoba

8 h

0
Азаров: Режим Зеленског улази у агонију

Svijet

Azarov: Režim Zelenskog ulazi u agoniju

8 h

0
Ако желите здраво срце одмах ово избаците из исхране

Zdravlje

Ako želite zdravo srce odmah ovo izbacite iz ishrane

8 h

0

Više iz rubrike

Петровић: Циљ Владе Српске да стане иза "Електропривреде" и РиТЕ "Угљевик"

Ekonomija

Petrović: Cilj Vlade Srpske da stane iza "Elektroprivrede" i RiTE "Ugljevik"

9 h

4
Ђокић: Влада ће платити дуг Словенцима ако РиТЕ „Угљевик“ не буде могао

Ekonomija

Đokić: Vlada će platiti dug Slovencima ako RiTE „Ugljevik“ ne bude mogao

10 h

7
Криптовалуте: Новац будућности или пролазни тренд?

Ekonomija

Kriptovalute: Novac budućnosti ili prolazni trend?

2 d

0
Порез на дивиденду против сиве економије?

Ekonomija

Porez na dividendu protiv sive ekonomije?

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

55

Poznato stanje gardiste koji je preživio pucnjavu kod Bijele kuće

22

54

Skandal u Njemačkoj: Municija vojske ostavljena bez nadzora, pa ukradena

22

51

Filmska pljačka u Italiji: Banda u tunelu napala blindirani kombi sa 2 miliona evra

22

50

Pas i vlasnica bili razdvojeni godinu dana, a onda ju je jednog dana konačno ugledao

22

45

Teška nesreća u centru grada: Vatrogasci izvlače povrijeđene iz automobila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner