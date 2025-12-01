Srpska oborila sve rekorde: Ostvareno više od milion noćenja

Republiku Srpsku je tokom 10 mjeseci ove godine posjetilo 442.353 turista, koji su ostvarili 1.039.334 noćenja, što je za 4,6 odsto više dolazaka i 2,5 odsto više noćenja u odnosu na lani, rekli su Srni u Turističkoj organizaciji Srpske.

Saradnik za odnose s javnošću u ovoj organizaciji Sanela Šimun je navela da su planinska mjesta zabilježila povećanje broja noćenja od 7,5 odsto, banjska povećanje od 2,4 odsto, a jedan odsto mjesta koja posjeduju atraktivne faktore kao što su klima, kulturno-istorijski sadržaji, te riječna i jezerska mjesta.

Ona je napomenula da su se gosti tokom sedam mjeseci ove godine u prosjeku zadržavali 2,4 dana.

"Kao i prethodne godine najveću posjetu, pored domaćih turista, ostvarili su gosti iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Crne Gore, dok se od ostalih zemalja ističu Turska, Njemačka, Austrija, Kina i Italija", navela je Šimunova.

Ona je dodala da su domaći turisti najveći broj noćenja ostvarili u banjskim mjestima, zatim u turističkim mjestima sa atraktivnim faktorima, te planinska mjesta i ostala koja se ne mogu razvrstati ni u jednu od navedenih grupa, a raspolažu ugostiteljskim objektima za smještaj.

"Strani turisti su najveći broj noćenja ostvarili u ostalim turističkim mjestima, zatim banjskim, pa planinskim mjestima", rekla je Šimunova.