Skandal u Splitu: Osvanuli ustaški i nacistički grafiti, pozivaju na klanje

U Rijeci je oslikan grafit sa antisemitskom porukom napisanom na njemačkom "Jevreji napolje", a nedaleko od njega ustaški simbol.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske rečeno je da je "uviđaj u toku".

Riječ je o poruci koja je tokom nacističkog perioda korištena kao jedan od istaknutih slogana mržnje, a iz policije su naveli da su zaprimili dojavu i da je na mjestu događaja utvrđeno postojanje grafita "neprimjerenog sadržaja", prenose hrvatski mediji.

Ranije danas je splitska policija saopštila da su četiri mlađa lica - jedan osamnaestogodišnjak i trojica maloljetnika, prijavljena zbog ispisivanja grafita i simbola neprimjerenog sadržaja na području Splita i Solina.

Ustaški simbol uz poruku mržnje prema migrantima ispisan je pored osnovne škole u centru Splita, a na zidu je ispisana poruka "Oj hrvatska mati nemoj tugovati migrante ćemo klati", uz ustaški simbol.

Na terenu Fudbalskog kluba "Solin" osvanuo je nacistički simbol - svastika, što je izazvalo osude lokalnih vlasti, a slučaj je prijavljen policiji.