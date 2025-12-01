Logo

Skandal u Splitu: Osvanuli ustaški i nacistički grafiti, pozivaju na klanje

Скандал у Сплиту: Осванули усташки и нацистички графити, позивају на клање

U Rijeci je oslikan grafit sa antisemitskom porukom napisanom na njemačkom "Jevreji napolje", a nedaleko od njega ustaški simbol.

Iz Policijske uprave primorsko-goranske rečeno je da je "uviđaj u toku".

Riječ je o poruci koja je tokom nacističkog perioda korištena kao jedan od istaknutih slogana mržnje, a iz policije su naveli da su zaprimili dojavu i da je na mjestu događaja utvrđeno postojanje grafita "neprimjerenog sadržaja", prenose hrvatski mediji.

Саша Поповић

Scena

Otvoren testament Saše Popovića: Šta je urađeno sa 280 stanova i ostalom imovinom

Ranije danas je splitska policija saopštila da su četiri mlađa lica - jedan osamnaestogodišnjak i trojica maloljetnika, prijavljena zbog ispisivanja grafita i simbola neprimjerenog sadržaja na području Splita i Solina.

Ustaški simbol uz poruku mržnje prema migrantima ispisan je pored osnovne škole u centru Splita, a na zidu je ispisana poruka "Oj hrvatska mati nemoj tugovati migrante ćemo klati", uz ustaški simbol.

Na terenu Fudbalskog kluba "Solin" osvanuo je nacistički simbol - svastika, što je izazvalo osude lokalnih vlasti, a slučaj je prijavljen policiji.

