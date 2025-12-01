Ово је најбоље мјесто за пензионере на свијету

01.12.2025
Људи живе 20 година дуже него 1950. године, а све већи број људи одлучује провести своје касније деценије у иностранству.
Продати своју кућу и оставити пријатеље и породицу иза себе ради новог живота у иностранству велики је потез који захтијева озбиљно истраживање прије него што се у то упустите.
Мјесечни часопис и веб страница "International Living" управо су објавили свој годишњи глобални индекс пензија, који процјењује најбоље свјетске дестинације за пензионере у категоријама, укључујући трошкове живота, здравствену његу, становање, визе, климу и лакоћу интеграције.
Нови број један за 2026. је сунцем окупана земља у јужној Европи чијих хиљаду сликовитих острва учинило ју је туристичким средиштем.
"Успон Грчке на прво мјесто означава промјену у европском пензионом пејзажу", каже Џенифер Стивенс, извршна уредница поменутог медија. Додаје: "Годинама су Португал и Шпанија предњачили, али недавне промјене виза и растући трошкови натјерали су пензионере да траже друге могућности. Грчка сада нуди оно што многи траже - прекрасну, гостољубиву и приступачну европску базу с приступачним могућностима боравка и начином живота који се чини богатим у сваком смислу."
Овај индекс за 2026. годину се темељи на недавним подацима, плус доприносу глобалне мреже "International Living" од више од 200 стручњака и исељеника.
Грчки програм Златна виза, који додјељује дозволу боравка странцима који улажу у некретнине минимално 250.000 евра, један је од најприступачнијих у Европи, каже "International Living".
Такође је постигао високе резултате за климу, здравство и становање.
Патрициа Махан и Дан Матарако из САД-а купили су кућу с двије спаваће собе за 150.000 долара у Критси, селу на Криту, 2023. године.
"Жељели смо се преселити уз море", рекао је Махан прошле године за Си-ен-ен. "На приступачном мјесту", преноси "EastBayTime".
Други приоритети који су утицали на њихову одлуку били су да су "жељели сеоски живот", али "требали су бити близу садржаја попут најсавременијих медицинских установа, оближњи аеродроми, седмичних тржница и супермаркета те трговина свих врста како бисмо опремили своју кућу."
