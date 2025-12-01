Проглашен крај епидемије еболе

Извор:
01.12.2025
Власти Конга објавиле су крај епидемије еболе у којој су умрле 43 особе у једној од јужних провинција ове земље.
Министар здравља Роџер Камба рекао је да су у епидемији од септембра биле заражене 53 особе у граду Булапе, у провинцији Касаи, али да већ 45 дана није било нових потврђених случајева.
Он је додао да је вакцинисано више од 27.000 људи, укључујући 4.000 здравственх радника на првој линији одбране, којима је приписао заслуге за сузбијање епидемије.
Епидемија у Булапеу, која се проширила на најмање четири сусједна града, била је 16. у земљи од када се болест први пут појавила у Конгу 1976. године и седма у провинцији Касаи, пренио је АП.
Епидемија еболе од 2018. до 2020. године у источном дијелу Конга усмртила је више од 1.000 људи.
