Проглашен крај епидемије еболе

Извор:

СРНА

01.12.2025

21:40

Проглашен крај епидемије еболе
Фото: Pexels

Власти Конга објавиле су крај епидемије еболе у којој су умрле 43 особе у једној од јужних провинција ове земље.

Министар здравља Роџер Камба рекао је да су у епидемији од септембра биле заражене 53 особе у граду Булапе, у провинцији Касаи, али да већ 45 дана није било нових потврђених случајева.

miljana kulic sc jt

Сцена

Миљана Кулић излази из ''Елите'': Испливали детаљи уговора

Он је додао да је вакцинисано више од 27.000 људи, укључујући 4.000 здравственх радника на првој линији одбране, којима је приписао заслуге за сузбијање епидемије.

Епидемија у Булапеу, која се проширила на најмање четири сусједна града, била је 16. у земљи од када се болест први пут појавила у Конгу 1976. године и седма у провинцији Касаи, пренио је АП.

вакцина

Здравље

Први пацијент из Српске, оболио од меланома, ускоро ће проћи дијагностику за лијечење вакцином

Епидемија еболе од 2018. до 2020. године у источном дијелу Конга усмртила је више од 1.000 људи.

