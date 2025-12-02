Logo
Заплијењен крипто-миксер: На њему било 48 милиона КМ

Извор:

АТВ

02.12.2025

18:09

Коментари:

0
Заплијењен крипто-миксер: На њему било 48 милиона КМ

Њемачке и швајцарске власти су саопштиле да су заплијениле сервер и инфраструктуру једног такозваног крипто-миксера и заједничком акцијом задале ударац прању новца криптовалутом.

Са платформом је замрзнуто око 25 милиона евра (48,89 милиона КМ) у криптовалути, саопштила су тужилаштва у Франкфурту и Цириху.

Пензионери

Друштво

Од 1. децембра повећане пензије за 20. 000 корисника у БиХ

У акцији је учествовао и Европол.

"Та операција је још један значајан корак у међународној борби против онлајн прања новца у крипто-миксерима", рекла је у понедјељак потпредсједник њемачке криминалистичке службе (БКА) Мартина Линк.

Платформа "cryptomixer.io" је од 2016. сакривала токове новца, саопштила је БКА, тако што је анонимно мијешала легалне и илегалне токове, а затим инвеститорима враћала опрану валуту.

Ротација полиција

Свијет

Убијен син политичара: Претукли га па живог запалили

БКА је навела да је значајан дио новца који је пролазио кроз платформу био криминалног поријекла. Оператери се терете за прање новца и за вођење криминалне платформе за трговину, пише "дпа".

