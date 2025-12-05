Logo
Život mladića (19) iz Bugojna preokrenut preko noći: Dobio krov nad glavom

05.12.2025

21:29

Komentari:

0
Foto: Printscreen/Youtube/Srednja Bosna Danas

Mladić iz Bugojna, Zaim Bajrić (19), bio je u teškoj situaciji i živio u izuzetno lošim uslovima, a sada mu se preko noći život promijenio.

Dobio je, naime, kuću na besplatno korištenje zahvaljujući Bugojancu koji živi u inostranstvu i ima kuću u tom gradu u kojoj niko ne boravi, prenosi Youtube kanal Srednja Bosna danas.

Zaim Bajrić rođen je sa zečjom usnom i problemima sa rastom. Zbog toga ga, kako je u prethodnom videu ispričao za ovaj kanal, neće ni d‌jevojke, ni poslodavci.

Priča o njegovom teškom životu očito je doprla do srca Bugojanca, koji mu je pritekao u pomoć i pružio krov nad glavom.

