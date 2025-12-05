Logo
Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

Izvor:

ATV

05.12.2025

14:02

Какво нас вријеме очекује за викенд?
Foto: ATV

U Republici Srpskoj i FBiH sutra će biti oblačno, tmurno i uglavnom suvo vrijeme, a slaba kiša padaće samo ponegdje, saopštili su iz RHMZ.

Na jugu se poslije podne očekuje djelimično razvedravanje, uz sunčane periode.

Duvaće slab i promjenljiv vjetar, a u Hercegovini slaba do umjerena bura, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

ilu-kisa-vjetar-150925

Društvo

Promjena vremena u Srpskoj: Stižu kiša i snijeg

Jutarnja temperatura vazduha biće od četiri do osam, na jugu oko 10, u višim predjelima od jedan stepen, a dnevna od sedam do 11, na jugu do 15, u višim predjelima od četiri stepena Celzijusova.

Temperatura vazduha izmjerena u 13.00 časova: Mrkonjić Grad četiri, Bijeljina, Doboj, Drinić, Kneževo, Ribnik i Rudo pet, Višegrad, Zvornik, Kalinovik, Mrakovica, Prijedor, Srbac i Foča šest, Novi Grad sedam, Banjaluka, Gacko i Sokolac osam, Sarajevo devet, Bileća i Srebrenica 10, Trebinje 12, te Mostar 15 stepeni Celzijusovih.

oblačno vrijeme

Vremenska prognoza

