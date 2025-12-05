Praznici dižu cijene prasića: Šta građane tek očekuje pred Božić?

Kako se praznici približavaju, tako raste i cijena prasića.

Kilogram žive vage ide i do 7 KM, a početkom oktobra mogao se kupiti po 4,5 KM.

Trenutno, kilogram se može kupiti i nešto jeftinije, ali je evidentno da su cijene krenule da rastu, zbog približavanja praznika kad raste tražnja za prasićima.

Kako su više puta naglasili uzgajivači, značajnije poskupljenje prasića u Srpskoj očekuje se od sredine decembra. Tada, objašnjavaju, kreće veće interesovanje građana za ovu robu, od čega će i zavisiti cijena prasića.

Podsjetimo, prasići su tokom godine najskuplji pred Đurđevdan i uoči Božića, kada njihova cijena dostiže i 12–13 KM po kilogramu žive vage.

Kad prođu slave i praznici, i njihova cijena kreće da pada…

"Do značajnijeg poskupljenja prasića moglo bi da dođe od polovine decembra. Tačnije, pred novogodišnje i božićne praznike, te slave koje dolaze. Još je rano govoriti o tome kolika bi cijena mogla da bude u tom periodu", poručuju iz Udruženja uzgajivača svinja Srpske, prenosi Srpska info.

Uzgajivači su više puta naglasili da višom cijenom oko božićnih praznika pokrivaju lošu prodaju u septembru, oktobru, novembru.

"To je jedna realnost i na ovaj način sve se izniveliše. Naime, ako nema tražnje, nema razloga da se poveća cijena, i obrnuto. To je neminovnost i građani ne treba da se čude kad oko Božića cijena bude 10 KM", poručuju uzgajivači.