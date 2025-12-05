Logo
Large banner

Praznici dižu cijene prasića: Šta građane tek očekuje pred Božić?

05.12.2025

18:37

Komentari:

0
Празници дижу цијене прасића: Шта грађане тек очекује пред Божић?

Kako se praznici približavaju, tako raste i cijena prasića.

Kilogram žive vage ide i do 7 KM, a početkom oktobra mogao se kupiti po 4,5 KM.

Trenutno, kilogram se može kupiti i nešto jeftinije, ali je evidentno da su cijene krenule da rastu, zbog približavanja praznika kad raste tražnja za prasićima.

Kako su više puta naglasili uzgajivači, značajnije poskupljenje prasića u Srpskoj očekuje se od sredine decembra. Tada, objašnjavaju, kreće veće interesovanje građana za ovu robu, od čega će i zavisiti cijena prasića.

Podsjetimo, prasići su tokom godine najskuplji pred Đurđevdan i uoči Božića, kada njihova cijena dostiže i 12–13 KM po kilogramu žive vage.

Kad prođu slave i praznici, i njihova cijena kreće da pada…

Школа Бањалука

Hronika

Identifikovan učenik koji je lažno prijavio bombu u školi

"Do značajnijeg poskupljenja prasića moglo bi da dođe od polovine decembra. Tačnije, pred novogodišnje i božićne praznike, te slave koje dolaze. Još je rano govoriti o tome kolika bi cijena mogla da bude u tom periodu", poručuju iz Udruženja uzgajivača svinja Srpske, prenosi Srpska info.

Uzgajivači su više puta naglasili da višom cijenom oko božićnih praznika pokrivaju lošu prodaju u septembru, oktobru, novembru.

"To je jedna realnost i na ovaj način sve se izniveliše. Naime, ako nema tražnje, nema razloga da se poveća cijena, i obrnuto. To je neminovnost i građani ne treba da se čude kad oko Božića cijena bude 10 KM", poručuju uzgajivači.

Podijeli:

Tag:

prasići

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Идентификован ученик који је лажно пријавио бомбу у школи

Hronika

Identifikovan učenik koji je lažno prijavio bombu u školi

2 h

0
Захарова: НАТО уништава све односе са Русијом

Svijet

Zaharova: NATO uništava sve odnose sa Rusijom

2 h

0
Да ли је Facebook дејтинг стварно успјешан?

Ljubav i seks

Da li je Facebook dejting stvarno uspješan?

2 h

0
Позовимо 1434 и помозимо мајци и сину из Лакташа који болују од тумора

Društvo

Pozovimo 1434 i pomozimo majci i sinu iz Laktaša koji boluju od tumora

2 h

1

Više iz rubrike

Позовимо 1434 и помозимо мајци и сину из Лакташа који болују од тумора

Društvo

Pozovimo 1434 i pomozimo majci i sinu iz Laktaša koji boluju od tumora

2 h

1
Какво нас вријеме очекује за викенд?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

6 h

0
Пеулић: Гранични прелаз Градишка један од најважнијих пројеката, али се у БиХ дешава апсурд

Društvo

Peulić: Granični prelaz Gradiška jedan od najvažnijih projekata, ali se u BiH dešava apsurd

7 h

0
У децембру ће бити исплаћене двије пензије

Društvo

U decembru će biti isplaćene dvije penzije

9 h

5
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

20

Izvučene grupe na Mundijalu: BiH u grupi sa Kanadom, Hrvati protiv Engleske

20

08

Isključite jedan uređaj preko noći i smanjite račun za struju!

20

07

Hasanaginica: Kada srce pukne od tuge

19

48

Koliko je riba iz konzerve opasna? Stručnjaci upozorili na jednu stvar

19

47

Željko Mitrović raskidao ugovore uživo u dnevniku: Podijelio 100 otkaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner