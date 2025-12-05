Logo
Large banner

Pozovimo 1434 i pomozimo majci i sinu iz Laktaša koji boluju od tumora

Izvor:

ATV

05.12.2025

18:17

Komentari:

1
Позовимо 1434 и помозимо мајци и сину из Лакташа који болују од тумора
Foto: ATV

Snježana Plavšić Đurović, samohrana majka iz Mahovljana kod Laktaša, već godinama bije bitku sa teškim dijagnozama. Boluje od raka, stradalo joj je srce, a nedavno je zbog svih trauma koje je proživjela, oboljela i od bolesti kostiju. Njen sin Gregor, takođe je rođen sa nekoliko tumora jetre, nakon čega je dobio niz hroničnih oboljenja.

Majka Snježana se bori svim silama da sinu omogući što normalniji život. Oni nemaju nikakvih primanja, a samo za lijekove im je potrebno skoro 400 KM. Snježana nažalost neće moći nikada da radi zbog svih teških dijagnoza. Kroz suze u očima, moli sve ljude dobre volje, da im pomognu, i da sinu, kako kaže, što duže poživi i pomogne da odraste, kako bi se mogao sam brinuti o sebi.

Njih dvoje, Snježana i Gregor trenutno nemaju nikog u porodici ko bi im mogao pomoći. Priča da većinu svog vremena leži u postelji i da samo po potrebi ustaje, jer svaki napor joj teško pada.

Саобраћајка Крамар

Hronika

Saobraćajka kod ''Kramara'': Autom udario pješaka

Nedavno je i kuća u kojoj borave počela da se urušava. Dio krova je uništen, pa osim finansijskog, potrebna im je pomoć i u vidu renoviranja kuće, a za sam krov potrebno je više od 15.000 KM.

Za njihovu pomoć, otvoren je i humanitarni broj 1434 koji će biti aktivan do 28. februara. Građani mogu pomoći i uplatom na žiro račun.

Уплате на жиро рачун
Uplate na žiro račun

Odazovimo se svi akciji, i pomozimo da Snježana i Gregor izađu kao pobjednici iz ove životne bitke.

Podijeli:

Tagovi:

pomoć

humanost

Komentari (1)
Large banner

Više iz rubrike

Какво нас вријеме очекује за викенд?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

6 h

0
Пеулић: Гранични прелаз Градишка један од најважнијих пројеката, али се у БиХ дешава апсурд

Društvo

Peulić: Granični prelaz Gradiška jedan od najvažnijih projekata, ali se u BiH dešava apsurd

7 h

0
У децембру ће бити исплаћене двије пензије

Društvo

U decembru će biti isplaćene dvije penzije

9 h

5
Ево када почиње исплата пензија у Српској

Društvo

Evo kada počinje isplata penzija u Srpskoj

9 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

20

Izvučene grupe na Mundijalu: BiH u grupi sa Kanadom, Hrvati protiv Engleske

20

08

Isključite jedan uređaj preko noći i smanjite račun za struju!

20

07

Hasanaginica: Kada srce pukne od tuge

19

48

Koliko je riba iz konzerve opasna? Stručnjaci upozorili na jednu stvar

19

47

Željko Mitrović raskidao ugovore uživo u dnevniku: Podijelio 100 otkaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner