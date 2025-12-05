Pozovimo 1434 i pomozimo majci i sinu iz Laktaša koji boluju od tumora

Snježana Plavšić Đurović, samohrana majka iz Mahovljana kod Laktaša, već godinama bije bitku sa teškim dijagnozama. Boluje od raka, stradalo joj je srce, a nedavno je zbog svih trauma koje je proživjela, oboljela i od bolesti kostiju. Njen sin Gregor, takođe je rođen sa nekoliko tumora jetre, nakon čega je dobio niz hroničnih oboljenja.

Majka Snježana se bori svim silama da sinu omogući što normalniji život. Oni nemaju nikakvih primanja, a samo za lijekove im je potrebno skoro 400 KM. Snježana nažalost neće moći nikada da radi zbog svih teških dijagnoza. Kroz suze u očima, moli sve ljude dobre volje, da im pomognu, i da sinu, kako kaže, što duže poživi i pomogne da odraste, kako bi se mogao sam brinuti o sebi.

Njih dvoje, Snježana i Gregor trenutno nemaju nikog u porodici ko bi im mogao pomoći. Priča da većinu svog vremena leži u postelji i da samo po potrebi ustaje, jer svaki napor joj teško pada.

Nedavno je i kuća u kojoj borave počela da se urušava. Dio krova je uništen, pa osim finansijskog, potrebna im je pomoć i u vidu renoviranja kuće, a za sam krov potrebno je više od 15.000 KM.

Za njihovu pomoć, otvoren je i humanitarni broj 1434 koji će biti aktivan do 28. februara. Građani mogu pomoći i uplatom na žiro račun.

Uplate na žiro račun

Odazovimo se svi akciji, i pomozimo da Snježana i Gregor izađu kao pobjednici iz ove životne bitke.