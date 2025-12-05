Logo
Large banner

Obilježen međunarodni dan volontera

Izvor:

ATV

05.12.2025

19:35

Komentari:

0
Обиљежен међународни дан волонтера
Foto: ATV

Ovaj dan služi kao podsjetnik na predanost ljudi koji bez naknade ulažu svoje vrijeme i znanje kako bi pomogli drugima. Zahvaljujući više od 150 volontera prijedorskog Crvenog krsta, tokom ove godine realizovane su akcije prikupljanja hrane i edukacije iz pružanja Prve pomoći.

„Mi smo počeli redovno dolaziti u Crveni krst i pozivali su nas na razne akcije, i to je u meni probudilo neku želju da pomažem ljudima pogotovo paketiće za Novu godinu koji su stvarno jedna od naših humanitarnih akcija zato što mnoga d jeca zapravo nemaju tu privilegiju da dobiju poklone i mi im na neki način pomažemo da i oni osjete duh Nove godine“, rekao je volonter Sergej Knežević.

„Najizazovnije jeste otići i izaći na teren. Kada vidite ta lica, osobe koje su pogođene, kuće koje su srušene stvarno pogodi, trebate ostati nekako pri sebi i biti tu jaki za njih biti podrška kao i psihički a onako i fizički sa paketima tako da je to nekako najizazovnije“, dodao je volonter Kristina Knežević.

Ističu da bez volontera ne bi mogli da sprovedu mnoge akcije, te da su oni često podsjetnici humanitarnog kalendara. Njihov rad prikazuje stvarne potrebe zajednice, a pored vanrednih situacija na raspolaganju su tokom cijele godine.

"Ono što je tokom cijele godine aktivno i u čemu učestvuju volonteri su obilježavanje naših tradicionalnih datuma kao što je nedelja Crvenog krsta, nedelja borbe protiv tuberkuloze, nedelja djeteta u svoj pod jeli kompletnog propagandnog materijala vezano za obilježavanje takvih datuma ne može proći bez volontera", kazao je sekretar Gradske organizacije Crvenog krsta Prijedor Zoran Veselinović.

Crveni krst Prijedor već se priprema za naredne aktivnosti, među kojima je i pod jela novogodišnjih paketića za djecu iz socijalno ugroženih porodica. U realizaciji ove akcije, kao i do sada, oslanjaće se na angažman svojih volontera i podršku lokalne zajednice.

Podijeli:

Tag:

volonteri

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Празници дижу цијене прасића: Шта грађане тек очекује пред Божић?

Društvo

Praznici dižu cijene prasića: Šta građane tek očekuje pred Božić?

1 h

0
Позовимо 1434 и помозимо мајци и сину из Лакташа који болују од тумора

Društvo

Pozovimo 1434 i pomozimo majci i sinu iz Laktaša koji boluju od tumora

2 h

1
Какво нас вријеме очекује за викенд?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

6 h

0
Пеулић: Гранични прелаз Градишка један од најважнијих пројеката, али се у БиХ дешава апсурд

Društvo

Peulić: Granični prelaz Gradiška jedan od najvažnijih projekata, ali se u BiH dešava apsurd

7 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

20

Izvučene grupe na Mundijalu: BiH u grupi sa Kanadom, Hrvati protiv Engleske

20

08

Isključite jedan uređaj preko noći i smanjite račun za struju!

20

07

Hasanaginica: Kada srce pukne od tuge

19

48

Koliko je riba iz konzerve opasna? Stručnjaci upozorili na jednu stvar

19

47

Željko Mitrović raskidao ugovore uživo u dnevniku: Podijelio 100 otkaza

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner