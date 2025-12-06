Logo
СДС тражи понављање избора у четири локалне заједнице

Извор:

СРНА

06.12.2025

13:32

Фото: ATV

СДС је затражио од Централне изборне комисије БиХ отварање изборног материјала са одређених бирачких мјеста у четири локалне заједнице и да изврши графолошка вјештачења.

Вршилац дужности предсједника СДС-а Јовица Радуловић рекао је да СДС, након тога, тражи да буду донесене одлуке о понављању избора у Добоју, Зворнику, Братунцу и Лакташима.

Обраћајући се новинарима испред зграде ЦИК-а у Сарајеву, Радуловић је навео да СДС посматра рад ове институције, те тврди да "поновно бројање са бирачких мјеста које је наложио ЦИК није оно што може да доведе до тога да воља бирача у Републици Српској буде на правилан начин доказана".

Потпредсједник СДС-а Желимир Нешковић рекао је да позив ЦИК-у да понови изборе у четири локалне заједнице СДС заснива на графолошкој анализи потписа.

"Понављање избора у ове четири локалне заједнице је основни предуслов за демократичан процес до краја овог изборног процеса", сматра Нешковић.

Члан Главног одбора СДС-а Дарко Бабаљ упитао је ЦИК зашто пилот пројекат са скенерима и новим технологијама, који је био 2024. године, није спроведен и ове године у Добоју и Зворнику.

СДС

Пријевремени избори 2025

