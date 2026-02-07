Unuka ubijenog karikaturista: Policija je govorila - pazimo. Evo kako su nas pazili

Nakon tragičnog ubojstva Damira Novaka u Malom Mihaljevcu, redakciji se obratila njegova unuka. U svojoj poruci, koju je odlučila da podijeli s javnošću, iznijela je svjedočanstvo o događajima koji su prethodili zločinu i opisala sam trenutak ubojstva, piše međimurski.hr. Njenu ispovijest prenosimo u cijelosti.

„Čekao ga je skriven u dvorištu“

„Monstrum ga je čekao sakriven u našem dvorištu. U trenutku kad je izašao iz auta, pucao je u auto, pa njemu u leđa. Deda je tako uzviknuo i pao na pod da su baka i seka potrčale van iz kuće. Baka je skočila na njega da mu zaustavi krvarenje. Deda više nije disao. Baka ga je molila da ode, da ga pusti. Zvala je sve susjede sa svih pet strana, niko se nije usudio prići i pomoći. Seka je vrištala.“

Prijetnje koje je dobijao Novak

„A on je hladnim pogledom stavio rafal na njenu glavu i rekao: ‘Trčite obje unutra ili ću i vas’. Baka je potrčala sa sekom unutra, a on je krvoločno ispucao dedu par puta u glavu i kukavički pobjegao i ubio sebe.“

„Policija nam je govorila: ‘Ne brinite, mi ga pazimo’. Evo kako su nas pazili. Tako da smo izgubili najdivniju osobu na svijetu. Mog dedu koji je crtao svaku karikaturu da bi mi mogao priuštiti fakultet. Na kućnom pragu stoje rupe. A seka sa svojih devet godina ne spava i plače cijele noći…“

„Prijetnje su bile svakodnevne“

„Imali smo dokaze, ima ih i policija, prijetnje su bile svakodnevne. Deda je htio samo pomirenje. Promatrao nas je cijelo vrijeme. Godine 2022. pokazao je dedi da će ga ubiti pred sekom i tek tada smo podnijeli pritužbe. Naravno, pronađeno mu je i oružje, iako to policiji nije bilo dovoljno.“

Kartikature objavljene na FB

„Kad su dedi prije godinu-dvije umrli roditelji, on je slavio i puštao četničke pjesme te je često pjevao ‘Majka će te hladnog ljubiti’. Kako je saznao da obolijeva od tumora i da mu nema spasa, zadnja želja mu je bila da oduzme život mom dedi.“

„Deda je bio dobričina od čovjeka, ne bi ga išao uopšte suditi, molio ga je za pomirenje, nije htio sukobe. Ali kap je prelila čašu kad je prijetio ubojstvom dedi dok je seka imala sedam godina, za njeno dobro. Bio je skroman i htio je samo dobro ljudima, pa čak i takvima.“

Podsjetimo, u Malom Mihaljevcu u Međimurju juče se dogodila tragedija u kojoj su život izgubile dvije osobe. Oko 14 časova 68-godišnjak je usmrtio 65-godišnjaka, a potom je počinio samoubistvo, potvrdila je policija.

Ubojstvo se dogodilo na ulazu u mjesto, a prema izjavama svjedoka pucano je iz automatske puške. Kako nezvanično saznajemo, žrtva je umirovljeni hrvatski karikaturista Damir Novak, a usmrtio ga je stariji član šire porodice i komšija, Dragutin Srnec.

Ko je bio ubijeni Damir Novak

Vijest o smrti Damira Novaka snažno je odjeknula u Međimurju i izvan njegovih granica, s obzirom na to da je ostvario uspješnu karijeru karikaturiste, a bio je i SDP-ov predsjednik Opštinskog vijeća Opštine Sveti Juraj na Bregu. Novak je karikaturu zavolio još u osnovnoj školi, a prve radove objavio je 1982. godine u lokalnom sedmičniku Međimurje, čime je započeo njegov dug i plodan umjetnički put.

Tokom karijere objavljivao je u brojnim hrvatskim listovima, uključujući Vatrogasni vjesnik, Večernji list, Slobodnu Dalmaciju, Feferon i Čvorak. Bavio se klasičnom i portretnom karikaturom, stripom, kao i izradom vizuelnih rješenja za različite namjene.

Od 1986. godine bio je član Hrvatskog društva karikaturista i osvojio je čak 95 nagrada na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Njegovi radovi izlagani su širom svijeta — od Koreje i Kine do Kanade i Irana.

Poseban trag ostavio je kao organizator Međunarodnog festivala karikature u Čakovcu, jedinog takvog u Hrvatskoj koji uključuje i mlade autore do 16 godina. U rodnom Malom Mihaljevcu organizovao je 17 međunarodnih izložbi, čime je mjesto upisao na svjetsku karikaturističku scenu.

U svom radu koristio je različite tehnike, a posljednjih desetak godina stvarao je uglavnom na grafičkom tabletu, prateći savremene trendove, ali zadržavajući svoj prepoznatljiv stil.

Dugogodišnji sukob kao motiv

Nakon dojave o ubistvu, policija je od komšija saznala da je mogući počinilac, naoružan, otišao prema šumi. Policijski službenici su krenuli u potragu, ali se u jednom trenutku čuo pucanj. Ubica je pronađen mrtav, nakon što je sebi oduzeo život.

Nezvanično se saznaje da su žrtva i počinilac godinama bili u sukobu, prije svega zbog komšijskih odnosa i sudskih sporova oko međe. Navodno su u prošlosti zabilježene i višegodišnje prijetnje, zbog kojih je policija ranije intervenisala.

Saopštenje policije

O događaju se naknadno oglasila i međimurska policija:

„Danas, 6. februara u 13.51 čas, Operativno-komunikacioni centar Policijske uprave međimurske zaprimio je dojavu da je u Malom Mihaljevcu nepoznata osoba pucala iz vatrenog oružja te da jedna osoba nepomično leži na cesti. Na mjesto događaja odmah su upućene sve raspoložive policijske snage i hitna medicinska pomoć.

Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je oko 13.50 časova u Malom Mihaljevcu, u Prvomajskoj ulici, 68-godišnjak iz vatrenog oružja usmrtio 65-godišnjaka.

Nakon opisanog događaja, 68-godišnji počinilac u obližnjem šumarku izvršio je samoubistvo iz vatrenog oružja, koje su policijski službenici pronašli na mjestu suicida. Na mjestu događaja provode se intenzivne kriminalističke radnje, u okviru kojih se obavlja i uviđaj“, saopštila je policija.

