Ovo je muškarac čije je tijelo pronađeno kod Budve: Porodica cijeli dan pokušavala stupiti u kontakt s njim

Izvor:

Kurir

30.12.2025

21:31

Ово је мушкарац чије је тијело пронађено код Будве: Породица цијели дан покушавала ступити у контакт с њим
Foto: Facebook/Simo Markovic

Tijelo Sima Markovića (52) pronađeno je u naselju Markovići, iznad Budve, prenosi Kurir.

Prema prvim informacijama, postoji sumnja da je riječ o ubistvu, a njegovo ime ranije se dovodilo u vezu sa škaljarskim klanom, navodno zbog podrške Milu Božoviću, bivšem čelniku opštine Budva, koji je uhapšen zbog sumnji na šverc kokaina i povezanost s kriminalnim grupama.

- Članovi porodice su ga od jutra zvali na telefon, ali se nije javljao. Nakon toga je uslijedio horor. Ubijen je u blizini gradskog groblja Markovići, a tijelo je pronađeno pored automobila - rekao je izvor blizak istrazi.

Kako se navodi, ubijeni muškarac je prije nekoliko mjeseci javno prijetio vođi kavačkog klana.

Полиција ФБиХ

Hronika

Drama u Sarajevu: Nepoznata osoba pucala, policija traga za njom

- Na svadbi je Marković uzeo mikrofon u ruke i, umjesto da zapjeva, preko mikrofona je zaprijetio Radoju Zviceru - naveo je izvor.

Isti izvor dodaje da je Marković ranije navodno hapšen zbog plantaže marihuane, za koju se sumnja da ju je posjedovao u selu Markovići.

Prema dostupnim informacijama, Marković se bavio lovom i imao manju uzgajivačnicu pasa.

