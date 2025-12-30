Ovo je muškarac čije je tijelo pronađeno kod Budve: Porodica cijeli dan pokušavala stupiti u kontakt s njim

Izvor:
Kurir
30.12.2025
21:31
Komentari:0
Tijelo Sima Markovića (52) pronađeno je u naselju Markovići, iznad Budve, prenosi Kurir.
Prema prvim informacijama, postoji sumnja da je riječ o ubistvu, a njegovo ime ranije se dovodilo u vezu sa škaljarskim klanom, navodno zbog podrške Milu Božoviću, bivšem čelniku opštine Budva, koji je uhapšen zbog sumnji na šverc kokaina i povezanost s kriminalnim grupama.
- Članovi porodice su ga od jutra zvali na telefon, ali se nije javljao. Nakon toga je uslijedio horor. Ubijen je u blizini gradskog groblja Markovići, a tijelo je pronađeno pored automobila - rekao je izvor blizak istrazi.
Kako se navodi, ubijeni muškarac je prije nekoliko mjeseci javno prijetio vođi kavačkog klana.
Hronika
Drama u Sarajevu: Nepoznata osoba pucala, policija traga za njom
- Na svadbi je Marković uzeo mikrofon u ruke i, umjesto da zapjeva, preko mikrofona je zaprijetio Radoju Zviceru - naveo je izvor.
Isti izvor dodaje da je Marković ranije navodno hapšen zbog plantaže marihuane, za koju se sumnja da ju je posjedovao u selu Markovići.
Prema dostupnim informacijama, Marković se bavio lovom i imao manju uzgajivačnicu pasa.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu