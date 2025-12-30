Logo
Large banner

Intervencija policije u Botunu unijela nove podjele u društvo

Izvor:

ATV

30.12.2025

20:00

Komentari:

0
Интервенција полиције у Ботуну унијела нове подјеле у друштво
Foto: screenshot

Nakon što su policijske snage sa šljemovima i štitovima potisnuli stanovnike Botuna sa lokacije predviđene za gradnju pogona za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice, radovi su počeli, na gradilištu je postavljena sužbena tabla, a prilaze tom mjestu obezbjeđuje policija.

Botunjani su se na nedavnom referendumu gotovo stopostotno izjasnili protiv gradnje Pogona za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice u njihovom mjestu.

Policija je nakon naguravanja, privela 54 osobe. Među privedenima su i lider DNP-a Milan Knežević i predsjednik opštine Zeta Mihailo Asanović, kojeg su policajci unijeli u maricu. Knežević je rekao da će Predsjedništvu DNP-a predložiti izlazak iz parlamentarne većine, ako policija nasrne na stanovnike Botuna.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Hapšenje Kneževića nije pravda, već poruka zastrašivanja

''Mještani Botuna poručuju da Pogon za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice u Botunu neće dozvoliti i pozivaju vlast na dijalog. Potiskivanje stanovnika Botuna sa lokacije predviđene za gradnju kolektora i privođenja unijeli su novi razdor na crnogorsku političku scenu i nove podjele u crnogorsko društvo'', rekao je Milan Knežević, predsjednik DNP-a .

Policija je saopštila da je svih 54 privedenih Botunjana pušteno na slobodu nakon što su od njih prikupljene informacije. Premijer Crne Gore Milojko Spajić zahvalio je gradonačelniku Podgorici Saši Mujoviću na tome što je omogućen početak gradnje kolektora i pohvalio policijsku intervenciju. Isto je učinio i Mujović. S druge strane, Botunjani su u znak protesta blokirali kružni tok koji vodi ka Aerodromu Podgorica, a potom i druge saobraćajnice u Zeti i ka Tuzima. Željeznički saobraćaj je odblokiran, ali još nije normalizovan na relaciji Bar-Podgorica.

Podijeli:

Tagovi:

Crna Gora

Milan Knežević

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Конаковић сије мржњу и спинује, Српска не живи на рачун другог ентитета

Republika Srpska

Konaković sije mržnju i spinuje, Srpska ne živi na račun drugog entiteta

1 h

0
Позив Бошњацима на насељавање Српске - поново реторика деведесетих?

Republika Srpska

Poziv Bošnjacima na naseljavanje Srpske - ponovo retorika devedesetih?

1 h

0
Зашто је Брижит Бардо била толико привлачна свима?

Zanimljivosti

Zašto je Brižit Bardo bila toliko privlačna svima?

1 h

0
Шта је то златни рез и зашто га повезујемо са љепотом?

Zanimljivosti

Šta je to zlatni rez i zašto ga povezujemo sa ljepotom?

1 h

0

Više iz rubrike

Пронађено тијело шкаљарца!

Region

Pronađeno tijelo škaljarca!

2 h

0
Пронађено тијело код Будве

Region

Pronađeno tijelo kod Budve

3 h

0
Интервенција полиције у Ботуну унијела нове подјеле у црногорску политику и друштво

Region

Intervencija policije u Botunu unijela nove podjele u crnogorsku politiku i društvo

4 h

0
Језиви детаљи трагедије: Отац убио сина с аутизмом па себе

Region

Jezivi detalji tragedije: Otac ubio sina s autizmom pa sebe

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

36

Bolsonaro ponovo operisan

20

34

Kovačević: Od sarajevskog suda se samo antisrpske odluke mogu očekivati

20

33

Trišić Babić: 2026. da bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka

20

22

Sud BiH odbio žalbe SNSD-a i SDS-a

20

15

Džudo klub ''Banjaluka'' najbolji u zemlji: Ponovo se diče titulom ekipnog šampiona Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner