Intervencija policije u Botunu unijela nove podjele u društvo

Nakon što su policijske snage sa šljemovima i štitovima potisnuli stanovnike Botuna sa lokacije predviđene za gradnju pogona za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice, radovi su počeli, na gradilištu je postavljena sužbena tabla, a prilaze tom mjestu obezbjeđuje policija.

Botunjani su se na nedavnom referendumu gotovo stopostotno izjasnili protiv gradnje Pogona za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice u njihovom mjestu.

Policija je nakon naguravanja, privela 54 osobe. Među privedenima su i lider DNP-a Milan Knežević i predsjednik opštine Zeta Mihailo Asanović, kojeg su policajci unijeli u maricu. Knežević je rekao da će Predsjedništvu DNP-a predložiti izlazak iz parlamentarne većine, ako policija nasrne na stanovnike Botuna.

''Mještani Botuna poručuju da Pogon za prečišćavanje otpadnih voda Podgorice u Botunu neće dozvoliti i pozivaju vlast na dijalog. Potiskivanje stanovnika Botuna sa lokacije predviđene za gradnju kolektora i privođenja unijeli su novi razdor na crnogorsku političku scenu i nove podjele u crnogorsko društvo'', rekao je Milan Knežević, predsjednik DNP-a .

Policija je saopštila da je svih 54 privedenih Botunjana pušteno na slobodu nakon što su od njih prikupljene informacije. Premijer Crne Gore Milojko Spajić zahvalio je gradonačelniku Podgorici Saši Mujoviću na tome što je omogućen početak gradnje kolektora i pohvalio policijsku intervenciju. Isto je učinio i Mujović. S druge strane, Botunjani su u znak protesta blokirali kružni tok koji vodi ka Aerodromu Podgorica, a potom i druge saobraćajnice u Zeti i ka Tuzima. Željeznički saobraćaj je odblokiran, ali još nije normalizovan na relaciji Bar-Podgorica.