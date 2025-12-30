Zašto je Brižit Bardo bila toliko privlačna svima?

Brižit Bardo, jedna od najvećih ikona stila i ljepote 20. veka, ostavila je neizbrisiv trag u filmu, modi i popularnoj kulturi.

Slavna Brižit Bardo je istovremeno zračila prirodnošću i provokativnošću, što joj je donijelo status jedne od najpoželjnijih žena svog doba. Ipak, pitanje koje se godinama postavlja glasi – u čemu je zapravo bila tajna njene privlačnosti? Prema nekim tumačenjima, odgovor se djelimično krije u matematici.

Londonski estetski hirurg dr Džulijan de Silva smatra da se dio njene privlačnosti može objasniti tzv. zlatnim rezom – matematičkim odnosom koji su još antički Grci koristili kao merilo harmonije i ljepote.

"Zlatni rez se može pronaći u grčkim hramovima, renesansnim umjetničkim djelima, ali i u čuvenom Vitruvijevom čovjeku Leonarda da Vinčija, koji simbolizuje idealne proporcije ljudskog tijela", objasnio je De Silva.

Koliko je Brižit Bardo bila bliska idealu?

Kako bi se utvrdilo koliko se lice Brižit Bardo uklapa u ovaj drevni standard ljepote, britanski "Dejli mejl" (Daily Mail) koristio je onlajn-softver za analizu lica. Rezultati su pokazali da se njene proporcije sa pravilima zlatnog reza podudaraju u 81,62 odsto.

Analiza je obuhvatila odnos visine lica, proporcije nosa, usana i očiju, kao i ukupnu simetriju.

Ipak, i pored odličnog rezultata, Brižit Bardo prema ovim kriterijumima ne zauzima sam vrh liste. Prema istim mjerenjima dr De Silve, savremene zvijezde poput Eme Stoun, Zendaje, Fride Pinto i Vanese Kirbi imaju još veći stepen poklapanja sa zlatnim rezom.

Uloga plave kose u percepciji ljepote

Osim po crtama lica, Brižit Bardo bila je prepoznatljiva i po svojoj plavoj kosi, koja je takođe mogla doprinijeti načinu na koji je bila doživljavana. Na to ukazuje i istraživanje Univerziteta Vestminster iz 2011. godine.

U okviru studije, žena s perikama različitih boja boravila je u noćnom klubu, dok su istraživači pratili reakcije muškaraca. Rezultati su pokazali da su joj muškarci najčešće prilazili dok je nosila plavu kosu, dok je interesovanje bilo znatno slabije kada je bila crvenokosa.

"Našoj saradnici muškarci su najčešće prilazili dok je imala plavu kosu, a najređe kada je nosila crvenu", naveli su autori istraživanja.

Spoj prirodnosti i provokacije

Ipak, ni statistika ni naučna istraživanja ne mogu u potpunosti objasniti fenomen Brižit Bardo. Ben Mekan, vanredni profesor francuskih studija na Univerzitetu u Adelejdu, smatra da je ključ bio u njenim suprotnostima.

"Istovremeno je delovala spontano i promišljeno, prirodno, ali i izrazito provokativno. Upravo taj nehajni glamur i otvorena seksualnost pomogli su u stvaranju arhetipa moderne seksepilne mačkice."