Шта је то златни рез и зашто га повезујемо са љепотом?

АТВ

30.12.2025

19:08

Фото: Танјуг/АП

Златни рез је математички однос који се вијековима сматра симболом савршене пропорције, равнотеже и естетске хармоније. Означава се грчким словом φ (фи) и износи приближно 1,618. Овај однос настаје када је цјелина према већем дијелу у истом односу као већи дио према мањем.

Иако је у основи математички појам, златни рез је дубоко укоријењен у поимању љепоте, како у природи, тако и у умјетности, архитектури и људском тијелу.

Златни рез у природи – природна мјера љепоте

Природа је најчешћи примјер гдје се златни рез појављује спонтано и без људске интервенције. Може се уочити у:

  • распореду латица цвијећа
  • облику шкољки
  • гранању дрвећа
  • структури ДНК
  • спиралном расту сунцокрета

Ови облици дјелују пријатно људском оку управо зато што прате природну равнотежу, коју наш мозак препознаје као складну и лијепу.

Златни рез и људска љепота

Један од разлога зашто је златни рез толико популаран јесте његова повезаност са људским лицем и тијелом. Одређени односи између дијелова лица – као што су размак очију, однос ширине уста и носа или дужина лица у односу на његову ширину – често се упоређују са златним резом.

Истраживања показују да лица чије пропорције приближно одговарају овом односу људи у различитим културама доживљавају као привлачнија. То не значи да златни рез дефинише љепоту, али указује на постојање универзалних образаца које људски мозак повезује са хармонијом.

Златни рез у умјетности и архитектури

Још од античке Грчке, умјетници и архитекте су свјесно користили златни рез како би постигли визуелну равнотежу. Познати примјери укључују:

  • Партенон у Атини
  • дјела Леонарда да Винчија
  • класичне скулптуре
  • композицију у сликарству и фотографији

У савременом добу, златни рез се користи и у графичком дизајну, индустријском дизајну, па чак и у веб-дизајну, јер помаже у стварању прегледних и естетски угодних визуелних рјешења.

Да ли је златни рез формула савршене љепоте?

Иако се често назива „тајном љепоте“, златни рез није универзална формула која одређује шта је лијепо. Љепота је сложен спој биологије, културе, емоција и личних преференција. Ипак, златни рез остаје снажан симбол природне равнотеже и естетског склада.

Он не намеће стандарде, већ објашњава зашто одређени облици и пропорције дјелују пријатно и складно нашем оку.

Златни рез представља спој математике и љепоте, науке и умјетности. Његова присутност у природи, људском тијелу и умјетничким дјелима показује да љепота често произилази из равнотеже и хармоније. Управо зато златни рез и данас остаје један од најфасцинантнијих појмова када је ријеч о разумијевању љепоте.

