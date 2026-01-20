Loto rezultati 6. kola (20. januar 2026): Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

Izvor:
ATV
20.01.2026
20:10
Komentari:0
Loto rezultati 6. kola, koje je izvučeno 20. januara 2026. godine u organizaciji Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije, donijeli su sljedeću kombinaciju brojeva: 16, 5, 13, 29, 28, 8, 14 . Loto sedmica u iznosu od 6.500.000 KM nije izvučena.
U glavnom loto izvlačenju čija vrijednost nagrade je iznosila 6.500.000 KM izvučeni su brojevi:
16, 5, 13, 29, 28, 8, 14.
Tri igrača su imala pogođenih šest brojeva što im je donijelo preko 20.000 KM.
U igri Loto plus, za sedmicu u iznosu 3.000.000 KM izvučeni su brojevi:
28, 21, 6, 20, 33, 19, 31.
U ovoj igri nije bilo dobitnika.
Džoker igra u 6. kolu iznosila je 440.000 KM, izvučeni su brojevi:
700683
Ni u ovoj igri nije bilo dobitnika.
Rezultati izvlačenja Lutrije Republike Srpske i Državne lutrije Srbije su objavljeni odmah nakon zvaničnog televizijskog izvlačenja u programu ATV-a.
Svijet
35 min0
Društvo
59 min0
Društvo
1 h0
Svijet
50 min0
Najnovije
Najčitanije
20
10
20
01
19
57
19
52
19
42
Trenutno na programu