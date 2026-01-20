Prazne police marketa realna prijetnja: Dan "D" 26. januar

Region bi mogao ostati bez robe. Kamioni i drumski transport, žila kucavica privrede, prijeti da stane. Prevoznici iz BiH, Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije kažu ako se pravila ne promijene, 26. januara staje saobraćaj, a s njim i lanci snabdijevanja koji hrane tržište ovih zemalja.

"Pohvaljujemo da su predstavnici iz Turske podržali naš zajednički nastup. Ni oni neće mijenjati koridore iz Republike Srbije. Očekuje se oko milion tona roba da bude lancima snabdijevanja. Nadamo se da ćemo riješiti taj problem. Ovo je pravo na rad. Ništa drugo.", rekao je Velibor Peulić, glavni koordinator Konzorcijuma Logistika BiH.

Lančani problemi

Kada se prekinu lanci isporuke u problemu su i uvoznik i izvoznik. U problemu bi se mogli naći i proizvođači zbog nedostatka repromaterijala. Na udaru će biti i kupci iz država članica EU. Oni direktno sa linije idu prema auto-industriji Njemačke i Italije. A sve to zbog problema koje prevoznicima stvara sistem koji bilježi ulazak i izlazak prevoznika.

"Veliki će problemi nastupiti. I nije slučajno što sam rekao da je ovo u interesu privrednika i EU, odnosno EU u cjelini, kao i naših privrednika ovdje. Ako dođe do pucanja lanaca, naravno i mi obični korisnici ćemo osjetiti to na policama bilo zbog nedostatka određenih proizvoda, bilo zbog cijena određenih proizvoda", kaže Zijad Sinanović, direktor Sektora za transport i komunikacije Spoljnotrgovinske komore BiH.

Podrška iz Srbije i Crne Gore

Rame uz rame sa prevoznicima iz BiH stale su kolege iz Srbije i Crne Gore. Saglasni, istrajni u jednom. Odluka 90/180 suprotna je pravilima Šengena. Napravljen je da se olakša, a ne oteža prelazak granica. A njima, kako kažu nije otežan, njima je zabranjen. Upravo zato, najavljuju blokadu, ali blokirati neće kamione koji prevoze lijekove, stoku i municiju.

"Ako oni ostanu uporni i kažu da mi nismo u pravu. Mi nećemo voziti u EU. Nama su danas svi kamioni u situaciji da ih voze vozači koji voze više od 90 dana. Znači ni jedan vozač, ne može da uđe u EU, ako se poštuju ta pravila. 10 godina vozimo, nismo nas nije dirao i sad od jedanput zbog uvođenja te kontrole koja će biti automatska. Sad nas počinju kontrolisati", kaže Neđo Mandić, predsjednik Udruženja za međunarodni transport Srbije.

Putnički saobraćaj će funkcionisati

"Mi nećemo voziti naravno. Naša vozila iz Udruženja blokiraće put. Putnički saobraćaj naravno da će funkcionisati nesmetano. Ne želimo ni jednog građanina da poremetimo.Stava smo da nećemo blokirati prevoz životinja, žive stoke, ribe i eventualnog eksplozivnog materijala.Stav je da ćemo ići sa svim kolegama iz regiona. Da ćemo taj prevoz držati koliko god bude trebalo, dok se nešto ne riješi i dok ne dobijemo neka čvrsta obećanja", kaže Slavko Pajović, član UO Udruženja prevoznika Crne Gore.

Vozače hapse, deportuju i dobijaju zabranu ulaska u Šengensku zonu u trajanju od dva mjeseca do dvije godine. Poistovjećuju ih sa migrantima i turistima. Trpe ogromne pritiske, zato svoje pravo na rad traže i iz Sjeverne Makedonije.

"Problem je u cjelokupnoj ekonomiji Zapadnog Balkana. Kao nekada hoće da nas uništi da stignemo do dna. Mi tražimo samo da počne pregovor i da se traži rješenje, da ne bude na štetu nikome", kaže Biljana Muratovska, generalni sekretar makedonskog transportnog udruženja "Makam-Trans".

U čitavu problematiku upućena je i Evropska komisija. Situaciju prate, u kontaktu su kažu sa partnerima sa Zapadnog Balkana. Pravila su jasna, od ranije poznata. Ali, postoji i određena fleksibilnost u njihovoj primjeni:

"Prekogranični radnici koji često prelaze iste granične prelaze i radnici sa lokalnim dozvolama kontrolišu se nasumično i nemaju obavezu registracije u ulazno-izlaznom sistemu . Odluku o tome hoće li se vršiti nasumične granične kontrole ili ne donose države članice na spoljnim granicama, a ne Komisija".