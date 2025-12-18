Logo
Загреб добија нови стадион, руши се Максимир

18.12.2025

12:32

Коментари:

0
Редовна седница Скупштине Фудбалског клуба Динамо одржана је у Загребу. Донијето је неколико важних одлука, а једна је доношење измјена и допуна финансијског плана за 2025. годину и усвајање приједлога плана рада Динама и финансијског пословања за 2026.

Ипак, најважнија ствар везана је за стадион.

Како је саопштио клуб, слиједи привремено пресељење с максимирског стадиона на новоизграђени комплекс у Крањчевићевој, релокација тренинга, градња новог фудбалског кампа, привремено пресељење стручних служби клуба, пројекат рушења и изградња новог стадиона у Максимиру.

Стадион "Максимир" изграђен је 1912. године, а до сада је три пута реконструисан (1948, 1998. и 2011). Сада прима 25.912 гледалаца, а највећа поета је забиљежена 19. јула 1973. када је дуел Загреба и Осијека посматрало 64.138 људи.

Динамо на "Максимиру" игра од 1948, а загребачка Локомотива од 2009. Мечеве је ту играла и репрезентација Хрватске, а неколико пута је ту и репрезентација Југославије дочекивала ривале. На овом стадиону су играни и мечеви на Европском првенству у фудбалу 1976. године.

Коментари (0)
